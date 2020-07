Calleja: "Vamos a tratar de que el Madrid no gane este jueves la Liga"

Villarreal (Castellón), 15 jul (EFE).- El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, afirmó que el Real Madrid ha demostrado ser el equipo más fuerte y que sus números son brillantes, pero añadió que van a tratar de que no gane este jueves la Liga en el partido que enfrenta a ambos equipos y en el que un resultado favorable para su equipo supondría la clasificación para competencias europeas.

"Ellos pueden celebrar la Liga, pero nosotros la clasificación para Europa. Es difícil, pero vamos a trabajar para lograr el objetivo de forma matemática. Hasta que los números no lo digan, el Madrid no es campeón y nosotros vamos a pelear para lograr una victoria fundamental", agregó.

También señaló que el Real Madrid es el equipo que mejor defiende. "A eso se le suma toda la calidad que tienen arriba. Es un equipo muy sólido y sus jugadores repliegan rápido. Es muy complicado hacerle gol. Es un Real Madrid completísimo que está líder porque se lo merece. Además, pensamos en no encajar gol porque eso te da al menos un punto, y nos mete en el objetivo", indicó.

"El Real Madrid está acostumbrado a jugar este tipo de partidos y creo que están siendo cautos para que si lo consiguen la gente no se eche a la calle", agregó Calleja, quien destacó que el Villarreal deberá esperar su momento a lo largo del encuentro. "Tendremos oportunidades y deberemos defender muy bien. Intentaremos que no se encuentren cómodos y estaremos mentalizados para sufrir", indicó calleja, quien considera que el triunfo pasará por hacer un gran encuentro.

También agregó que mantendrán la misma dinámica, con rotaciones porque están mermados físicamente con jugadores que tienen molestias y otros con muchos minutos acumulados. "Los que estén mejor afrontarán el partido de inicio", indicó Calleja, quien agregó que no piensa en el encuentro final de la Liga en casa ante el Eibar.

"Anímicamente estamos bien. Ojalá todos los años podamos disputar partidos así con el objetivo al alcance de la mano. Nos queda dar el último paso para el año que viene estar entre los mejores. Paco Alcácer no irá convocado porque no se encuentra del todo bien", indicó.

Además, señaló que Vicente Iborra se encuentra con molestias y todavía no sabe si podrá jugar, pero que en cualquier caso buscarán un once competitivo, que se encuentre fresco y que afronte el partido con motivación. "Luego los cambios también pueden ser decisivos. No podemos mirar solo el último partido. Tenemos que centrarnos en el Real Madrid y sacar el mejor once posible", explicó.

El técnico destacó el crecimiento de Zambo Anguissa y el buen nivel en el que se encuentra. "Tiene un físico imponente, pero también tiene mucha calidad, visión de juego y capacidad de desborde. Para mí es un jugador clave, fundamental y que tiene personalidad para llevar el peso de los partidos. Me gustaría que se quedara y que estuviera con nosotros muchos años. Ahora todo depende de la negociación para que se llegue a un acuerdo", afirmó. EFE

