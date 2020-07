2-3. El Extremadura, descendido, compromete al Dépor

A Coruña, 12 jul (EFE).- El Extremadura, a pesar de saberse equipo de Segunda División desde la anterior jornada y de tener un once de circunstancias, comprometió al Deportivo con una victoria en el Estadio Abanca-Riazor (2-3) que llevó la firma de un canterano del conjunto coruñés, Óscar Pinchi, autor de un doblete.

Los coruñeses se las prometían felices ante un rival sin tensión, más aun tras el gol tempranero de David Simón, pero después se durmieron, acabaron fundidos y concedieron una derrota que les impide dejar sellada virtualmente la permanencia y que les puede complicar la vida.

A las primeras de cambio, con poco más de tres minutos transcurridos, un contraataque que montaron los deportivistas por la banda derecha lo cabeceó en el segundo palo, el lateral David Simón, que actuó otra vez por la izquierda a pesar de ser diestro.

El Deportivo pudo aprovecharse de un rival con la moral delicada, pero Mollejo no acertó de cabeza desde el punto de penalti y Sabin Merino disparó centrado desde la frontal.

El Extremadura, sin presión, recuperó el hambre y el Deportivo se encogió y le dio facilidades, pero el gol se le negó a Nono, que remató muy desviado a pesar de encontrarse en posición franca tras una gran acción de Álex Díez a la media hora de juego.

Los de Almendralejo no se rindieron y los locales, adormilados, no despertaron ni con la entrada de Çolak por Mujaid, que supuso numerosos retoques de piezas en el once de Fernando Vázquez, quien vio el partido desde la grada por sanción.

El Extremadura igualó el choque a falta de algo más de veinte minutos en un saque de esquina en el que falló en cadena la zaga blanquiazul: primero Dani Giménez al intentar blocar en vez de despejar el centro de Cristian y, posteriormente, los defensores deportivistas, que fueron incapaces de repeler el cuero que acabó introduciendo en propia meta Montero cuando ya iba a rematar Fran Cruz.

Con el empate, el Deportivo se reconectó al partido, Aketxe y Hugo Vallejo, muy incisivo, no estuvieron precisos en el remate y Çolak lo rozó con la izquierda pero Collao logró desviar el esférico.

Perdonó el equipo coruñés y se lo cobró el Extremadura tras un balón mal defendido por Montero ante Airam Cabrera que conectó con Pinchi para que el canterano del Deportivo amargara a su exequipo con un disparo cruzado que tocó en el poste y entró.

El Extremadura incluso tuvo la opción del tercero con un remate de Kike Carrasco a pase de Pinchi, pero no marcó y el Deportivo reaccionó antes de que se cumplieran los noventa minutos de juego con un gol del venezolano Christian Santos, que empujó en el segundo palo un pase de Mollejo.

Los coruñeses, a pesar del gol, estaban fundidos y el Extremadura volvió a beneficiarse de una jugada mal defendida, un pase filtrado por Airam Cabrera y otro gol de Pinchi, esta vez con la ayuda de Dani Giménez, que desvió con los puños hacia el fondo de la red un disparo que le iba al cuerpo.

- Ficha técnica:

2 - Deportivo: Dani Giménez; Bóveda, Mujaid (Çolak, m.60), Bergantiños, Montero, David Simón (Hugo Vallejo, m-73); Aketxe, Gaku Shibasaki, Borja Valle (Christian Santos, m.79), Mollejo; y Sabin Merino (Beauvue, m.73).

3 - Extremadura: Collao; Álex Díez, Fran Cruz, Granero, Bastos; Cristian, Rocha (Airam Cabrera, m.46), Sabit (Gabri Cardozo, m.85), Nono (Carrasco, m.66); Pinchi y Manu Mosquera (Lele, m.75).

Goles: 1-0, M.4: David Simón. 1-1, M.68: Montero, en propia puerta. 1-2, M.84: Pinchi. 2-2, M.89: Christian Santos. 2-3, M.92: Pinchi.

Árbitro: Arcediano Monescillo, del comité castellano-manchego. Mostró amarilla a Cristian (m.14) y Carrasco (m.88), del Extremadura.

Incidencias: Partido de la cuadragésima jornada de LaLiga SmartBank disputado en el Estadio Abanca-Riazor a puerta cerrada.