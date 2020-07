Diego Costa: "El objetivo era estar entre los cuatro primeros, ya lo tenemos"

Madrid, 11 jul (EFE).- El delantero del Atlético de Madrid Diego Costa, autor del gol que dio la victoria a su equipo este sábado contra el Betis (1-0) se mostró "contento" por haber logrado matemáticamente el objetivo del club, que era acabar entre los cuatro primeros y lograr el pase a la próxima Liga de Campeones.

"Contento, el partido se ha puesto difícil con la roja a Mario (Hermoso) y tuve la suerte de marcar, la pegué mordida, si la pego bien va fuera, y contento. El objetivo era estar entre los cuatro primeros, ya lo tenemos, ahora hay que ganar para seguir la dinámica buena que tenemos", aseguró tras el partido a 'Movistar LaLiga'.

El delantero hispanobrasileño marcó en el minuto 74, un remate de cabeza que los defensores béticos protestaron que había sido con el antebrazo, algo que Costa negó rotundamente mientras el tanto era revisado por el videoarbitraje, que concedió el gol como legal.

"Una cosa es si pitas fuera de juego, vale, pero que me ha dado en el brazo no, lo sentí, por contra de eso no lo celebré, porque con el VAR, por las dudas yo me callaba, pero tenía muy claro que no era mano", aseguró tras el encuentro.

Antes de su tanto, el Atlético vio como el videoarbitraje le anulaba dos goles, uno del argentino Ángel Correa en el minuto 22 por mano previa de Marcos Llorente y otro de Álvaro Morata por fuera de juego en el 34, pero para Costa estas anulaciones eran "buena señal" de que el equipo estaba llegando a portería rival.

"Es buena señal, porque si marcamos en cualquier momento íbamos a marcar. El equipo empezó bien, nosotros controlábamos el partido, a ellos les gusta tener mucho la pelota, nosotros jugamos mucho en campo rival, creamos ocasiones, pero con lo que pasó en la segunda parte se puso más difícil. al final los equipos grandes tienen un poco de suerte", analizó.

Su compañero Mario Hermoso fue expulsado por tarjeta roja directa en el minuto 57 por una falta por detrás sobre el delantero bético Loren Morón.

"La verdad es que si saca amarilla estaba bien, sacó la roja, creo que es una jugada que es como lo vea el árbitro. Es una decisión del árbitro, tanto la amarilla como la roja es justa", opinó.

El Atlético acabó sufriendo mucho, con diez futbolistas y achicando ante las acometidas del Betis. "Ojalá siempre suframos y ganamos, prefiero el sufrimiento y ganar que el sufrimiento y la tristeza. Ojalá que el sufrimiento siga acompañado de la gloria", finalizó.