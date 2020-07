Ronaldo: "Los jugadores están cada vez más comprometidos"

Captura de las videoconferencia mantenida por el presidente honorífico de la Fundación Fenómenos y presidente de Real Valladolid C.F., Ronaldo Nazario (d); el director de Patrocinios del Banco Santander, Enrique Geijo (arriba izq); y el miembro de la Common Goal y futbolista del Manchester United, Juan Mata (abajo izq), durante la conferencia "The Day After: #PlayersTogether - The Correct Way For Football To Do More?", este miércoles en el ámbito de la World Football Summit celebrada en Madrid. EFE/World Football Summit