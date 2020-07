Laguardia: El equipo está tocado anímicamente y hay que trabajar en eso

Vitoria, 8 jul (EFE).- El jugador del Deportivo Alavés Víctor Laguardia afirmó este miércoles que "el equipo está tocado anímicamente y hay que trabajar en eso" de cara a los cuatro próximos partidos del conjunto albiazul.

El defensa maño, uno de los capitanes de la plantilla alavesista, agradeció en un vídeo publicado por el club, los días de descanso que han tenido hasta el duelo ante el Real Madrid, porque es "importante para adaptarse al nuevo entrenador", Juan Ramón López Muñiz, que ha llegado a Vitoria con "nuevas ideas y nuevos conceptos".

"Es una situación compleja porque tiene 15 días para trabajar con cuatro partidos en medio y es muy difícil instaurar muchas cosas tácticas en el equipo", reconoció Laguardia sobre el nuevo técnico del Glorioso, y explicó que ha hecho "mucho hincapié en la cuestión mental".

El zaragozano confía en que Muñiz les dé "la confianza" que necesitan para acabar con la dinámica en la que están envueltos y comentó que el preparador asturiano llegó "con mucha ilusión", por lo que apostó por devolverlo "a base de resultados".

"Todos tiramos del carro, los 25 jugadores tenemos que tirar para adelante", destacó Víctor Laguardia, que puso en valor que el nuevo entrenador llegó "como si llevara mucho tiempo".

"Es la hora, no hay que hablar mucho más y actuar en el campo", zanjó el zaguero babazorro que apeló a "estar unidos en el vestuario" y que dijo que el equipo está trabajando "para romper esta dinámica" que a su juicio no han merecido en muchos partidos.

Sobre los últimos resultados aceptó que en Vigo el Alavés "no estuvo a la altura y que a partir de ahí no han hecho malos partidos, pero no se ha visto reflejado.

"Muñiz ha traído aire fresco y nos va a dar ese impulso anímico que necesitamos", consideró.