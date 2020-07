Panamá no podrá hacer el Mundial Sub'20 Femenino si la FIFA no cambia la fecha

Panamá, 7 jul (EFE).- El director del gubernamental Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Eduardo Cerda, afirmó este martes que si la FIFA mantiene la fecha del Mundial Sub'20 Femenino, programado del 20 de enero al 6 de febrero del 2021, Panamá no podrá llevar a cabo el evento cuya sede comparte con Costa Rica.

"Si insisten en la fecha, lamentablemente Panamá no podrá participar. La verdad es que no estamos listos para esa fecha. Enero y febrero no sería una fecha apropiada para nosotros", señaló el funcionario en una teleconferencia por su primer año de gestión.

Cerda apuntó que el pasado 2 de junio se le hizo la petición formal a la FIFA para que "reconsidere el cambio de fecha", siendo una opción agosto del 2021.

En Panamá "no contamos con lugares adecuados" para ese tipo de eventos y se deben remozar áreas deportivas como parte de los requisitos para organizar un mundial, y "con la fecha actual, la verdad, no nos da el tiempo para hacerlo", argumento Cerda.

La Copa Mundial Femenina Sub'20, que acogerá a 16 selecciones, se disputaría en primera instancia del 10 al 30 de agosto próximo, pero fue aplazada para enero y febrero de 2021 debido a la pandemia del coronavirus.

"Pienso que la FIFA debería revaluar, esto (la pandemia) es algo mundial y vemos países bastante afectados por esta situación", señaló.

Cerda precisó que ya ha sostenido reuniones con la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) y el Ministerio de Salud panameño, aunque todos están a la espera de la decisión de la FIFA debido a que "es el dueño del evento, no es de nosotros".

En tanto, las autoridades deportivas de Panamá también han pedido a la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe) que se pospongan para marzo de 2023 los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022 previstos en Panamá del 9 al 24 de junio de 2022, señaló Cerda.

Agregó que en primera instancia se pensó hacerlos para noviembre de 2022, pero ese año será el Mundial de fútbol en Catar y "no nos gustaría que chocara con ese evento".

"Íbamos con buen paso, pero el virus nos ha cambiado todos los planes", aseveró.