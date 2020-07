Juanfran: "Eliminamos al Liverpool. Tengo buenas sensaciones para Champions"

Sao Paulo, 7 jul (EFE).- Juanfran Torres, actual lateral del Sao Paulo y leyenda del Atlético de Madrid, reconoció que tiene "muy buenas sensaciones" para la Liga de Campeones, que disputa su inédita final a ocho en agosto, especialmente después de que "los colchoneros" apeasen al vigente campeón Liverpool en octavos.

"Yo tengo muy buenas sensaciones, hemos eliminado el Liverpool, que es un equipazo. Y son tres partidos. El Atlético de Madrid lo prepara muy bien, el míster lo prepara muy bien, tenemos muy buen equipo. Yo creo que vamos a ganar, pero también pensaba que ganaríamos las otras dos y no", sostuvo en declaraciones a EFE.

Para el defensor del Sao Paulo, el entrenador Diego Pablo Simeone es especialista en ese tipo de eliminatorias a partido único.

El Atlético está clasificado para la final a ocho de la Liga de Campeones, que se disputa en agosto en Portugal y cuya final será el 23 de ese mes en el mismo estado Da Luz de Lisboa.

Regresar a Lisboa no le pesará psicológicamente al Atlético de Madrid, aclaró Juanfran, integrante de aquel equipo que acarició la Liga de Campeones de 2014, perdida ante el Real Madrid en el estadio Da Luz por un gol en el descuento de Sergio Ramos.

Además de la de 2014, Juanfran perdió la decisión de Milán en 2016, también al servicio del Atlético y contra el mismo rival, el Real Madrid.

"Nos tocó perder estas dos finales, como nos podría haber tocado ganarlas. Luego hemos tenido otras finales que las hemos ganado. Esto es parte de la vida. A veces se gana un familiar, o se pierde uno. Te toca perder un trabajo y tienes que buscar otro", agregó.

Todavía no se conocen los ocho integrantes de la fase final de la 'Champions', pues faltan cuatro encuentros de vuelta por jugarse. El Real Madrid necesita remontar al Manchester City si quiere regresar a una final en la capital portuguesa.

"No me importaría (que el Real Madrid fuese el rival). No tenemos nada de revancha ni rencor por nada. Nosotros hemos jugado otras finales contra el Real y las hemos ganado. Hemos perdido estas dos, hemos ganado otras tres, contando la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y la Copa del Rey".

El lateral reconoció que tiene "saudades" de sus compañeros del Atlético: "Hablo con todo el mundo de allí, sea o no jugador. Y la verdad que a veces los veo por la televisión y me gustaría estar con ellos, luchando con ellos, porque soy un aficionado más ahora".

"HERIDAS DE GUERRA"

Juanfran recordó que la final que más le afectó sentimentalmente fue la de Milán, decidida en la tanda de penaltis después del empate a un gol reglamentario.

"Por todo lo que pasó, que íbamos perdiendo (empata el Atlético gracias una asistencia de Juanfran), me toca tirar el último penalti y no consigo marcar. Antoine (Griezmann) no consiguió marcar el penalti que teníamos durante el partido (...) Pero más tarde o más temprano lo vamos a conseguir".

El lateral español recordó que hay jugadores de elite que nunca han conseguido la 'Champions' como el cancerbero italiano Gianluigi Buffon, quien perdió las tres decisiones de la máxima competición que disputó.

Juanfran no se molesta por evocar el dolor de esas finales. "No importa que me lo pregunten y no me importa hablar de ello. Otra cosa es que te lo diga cualquier aficionado del Real Madrid, algunos son respetuosos, pero también hay aficionados que siempre intentan hurgar en la herida".

Según el futbolista, "es una herida de guerra" la que tiene, en la que se toca y ya "no duele".

"Es una herida que ya está cerrada, está allí y yo me siento orgulloso de todas estas heridas y de haber vivido estas situaciones. Prefiero ganar todo y he ganado muchas cosas, pero las finales que también he perdido me han ayudado a ser la persona que soy", cerró.