Ocampos: "Ha dado gusto sufrir" porque "ganar era vital"

Sevilla, 6 jul (EFE).- El atacante argentino del Sevilla Lucas Ocampos, autor del único gol en el triunfo de su equipo ante el Eibar (1-0) y que acabó de portero por la lesión del checo Tomas Vaclik y fue decisivo con una parada en el minuto 101, dijo que "hoy ha dado gusto sufrir" en un "partido duro" y en el que "ganar era vital".

Ocampos señaló, en declaraciones a Movistar, que es "hermoso ayudar" para que "los puntos se queden en casa", si bien "nunca había imaginado que jugaría de portero" tras lesionarse Vaclik y realizar una parada muy meritoria en la última jugada a remate de Dmitrovic, el guardameta del Eibar.

"Me comentó el preparador de porteros que no saliera, me quedé ahí y los puntos se quedaron en casa por suerte. Ha sido un triunfo raro, pero había que ganar. Sufrimos y hemos sacado a los rivales directos la diferencia que queríamos", añadió el internacional albiceleste.