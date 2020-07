0-0. Sporting y Girona se atascan en El Molinón

Gijón, 6 jul (EFE).- El Sporting se despidió de una manera casi definitiva de la lucha por uno de los puestos de promoción al no pasar del empate ante el Girona, que dominó pero tuvo en su portero Asier Riesgo el protagonista en dos intervenciones que evitaron su derrota.

Djukic volvió a hacer varios cambios en la alineación inicial, dos de ellos obligados por las bajas de Murilo y Áitor García por sanción, pero los otros cuatro, Damián Pérez, Javi Fuego, Nacho Méndez y Álvaro Vázquez, por decisión técnica.

Por contra, Francisco, en su segundo partido al frente del Girona solo hizo dos cambios con respecto al equipo que jugó el viernes ante el Zaragoza. Dio descanso a Borja García y Aday Benitez, y entraron en su lugar Valery y Álex Galiar, a pesar de que sus jugadores tuvieron 48 horas menos de descanso que los del Sporting.

Los visitantes se hicieron con el control del partido y a los cuatro minutos ya gozaron de una gran oportunidad tras un error en el control de Damián Pérez, que dejó el balón a pies de Valery, que se internó y disparó al costado de la red en la primera llegada con peligro del Girona.

La réplica local llegó seis minutos después en una falta lejana lanzada por Murilo que superó la barrera gerundense y obligó a Riesgo a realizar una gran parada, en la que fue prácticamente la única ocasión del Sporting en la primera parte.

Valery, Gallar y Samu Saíz acabaron por hacerse con el total control del partido y los últimos minutos de la primera parte se jugaron prácticamente en el campo del Sporting, que apenas lograba dar dos pases seguidos antes de perder el balón y en alguna ocasión con peligro para la integridad de su propia portería.

Iñaki Miquel disparó sobre la espalda de Babin en una buena ocasión dentro del área, luego Gallar también tiró alto y la tercera ocasión visitante llegó en una jugada en la que Babin despejó de cabeza con apuros y el balón dio en la mano de Javi Fuego, pero el árbitro no atendió la reclamación unánime de los jugadores del Girona al considerar que la mano fue involuntaria.

Esta jugada supuso la tarjeta amarilla para el entrenador del Girona, Francisco, que también reclamó el posible penalti y poco antes del descanso el árbitro también amonestó a dos miembros del cuerpo técnico visitante por reiteradas protestas.

La primera parte terminó sin goles, pero con un total dominio del equipo visitante.

Tras el descanso, Stuani, que en la primera parte estuvo muy controlado, pudo desequilibrar el marcador con un sutil toque bombeado tratando de sorprender a Mariño, que reculó con rapidez y metió una mano salvadora para su equipo, que veía cómo el Girona mantenía el mismo dominio que tuvo en la primera parte.

En las filas rojiblancas Murilo estaba muy activo pero demasiado individualista, como en la jugada que protagonizó en el minuto 50, cuando recibió un buen pase de Manu García, pero el brasileño trató de sorprender con un disparo a una escuadra y el balón se fue muy desviado.

Si en la primera parte el Girona reclamó un penalti, en la segunda lo hizo el Sporting en una jugada dentro del área entre Calavera y Damián Pérez en la que el defensa del conjunto catalán cargó al lateral rojiblanco, que acabó en el suelo y con un fuerte golpe en la cabeza que obligó a parar el partido.

Francisco empezó a cambiar jugadores mientras que Djukic mantenía a los mismos once hasta que decidió cambiar de delantero centro, dando entrada a Djurdjevic por Álvaro Vázquez, pero el problema del equipo local no estaba en los rematadores, sino en que no les llegaban balones que rematar.

El juego bajó considerablemente en la segunda parte, en la que el Girona seguía llegando más pero sin el peligro de los primeros 45 minutos y se limitaba a centros laterales o córneres que la defensa rojiblanca solventaba con cierta tranquilidad.

En una de sus escasas llegadas del Sporting, el portero Asier Riesgo salvó a su equipo con otra gran parada en un remate de cabeza de Javi Fuego en el saque de un córner al que respondió el guardameta con un gran rechace ante la desesperación de los locales, que en los últimos minutos crearon más peligro que en el resto del partido.

El Sporting acabó dominando, pero el marcador no se movió y el punto logrado le sirve al Girona para mantenerse en las posiciones de promoción.

- Ficha técnica:

0 - Sporting: Mariño, Unai Medina, Marc Valiente, Babin, Damián Pérez, Javi Fuego, Nacho Méndez, Murilo (Pablo Pérez m, 76), Manu García (Gaspar m, 85), Carmona (Cristian Salvador m, 85) y Álvaro Vázquez (Djurdjevic m, 66)

0 - Girona: Riesgo, Maffeo (Calavera m, 18), Ignasi Miquel, Juanpe, Mojica, Valery (Aday Benítez m, 62), Samu Saiz (Borja García m, 76), Granell, Gumbau, Alex Gallar (Jairo m, 62) y Stuani.

Árbitro: Gorostegui Ortega. Mostró tarjeta amarilla a Javi Fuego (m.25), Francisco (m.36) y Marc Valiente (m.46).

Incidencias: Partido disputado en El Molinón a puerta cerrada.