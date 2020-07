Bordalás: "A veces no se pone en valor lo que hace el Getafe"

Getafe (Madrid), 4 jul (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este sábado que en ocasiones "no se pone en valor" lo que hace su equipo, inmerso en la pelea por acabar en uno de los puestos europeos y clasificado para los octavos de final de la Liga Europa después de una temporada en la que disputó tres torneos.

Bordalás recordó que otros clubes con más experiencia europea han tenido problemas para conseguir la permanencia en los años en los que jugaron por el continente. Sin embargo, el Getafe, recordó, ha conseguido tomar el pulso a todas las competiciones sin pasar apuros. Por eso, pidió más reconocimiento.

Cuestionado en rueda de prensa telemática por si el Getafe merece entrar en Europa, respondió que sus jugadores tienen "ese sentimiento" y afirmó que siempre les dice que tienen que ir a por ese objetivo con la máxima ilusión.

"Ya lo han sabido hacer con anterioridad. Nada que sea importante es fácil. Se ponen sus propios límites. Si realmente lo merecen, lo veremos al final. Todo el mundo quiere estar entre los mejores. Somos muchos equipos inmersos, incluido Osasuna, que después de los últimos resultados ven la opción de estar en puestos europeos. Pero es verdad que los chicos están haciendo un trabajo increíble en las últimas temporadas", dijo.

"La sensación a veces es que no se pone en valor lo que está haciendo el Getafe en los últimos años. No es fácil estar peleando por objetivos ambiciosos cuando estamos inmersos en Europa, jugamos Copa del Rey y Liga. A algunos equipos les pasa factura, por ejemplo al Espanyol, que jugo Europa League y está inmerso en la pelea por el descenso. La temporada pasada le pasó al Villarreal. Eso suele ocurrir, a los que menos experiencia tenemos en Europa. Sin embargo el Getafe no se ha resentido", agregó.

Asimismo, incidió en que tiene la sensación de que "no se pone en valor" lo que está "haciendo" su equipo y calificó de "brutal" lo que ha conseguido en las últimas temporadas.

Su siguiente compromiso, frente a Osasuna en Pamplona, calibrará el buen momento de forma de sus jugadores, que pese a perder ante el Real Madrid 1-0 jugó a muy buen nivel y estuvo a punto de dar un susto a los hombres de Zinedine Zidane.

"Cada partido es una experiencia, una prueba importante. Es verdad que ese partido lo jugamos a un buen nivel. Lógicamente, el equipo estaba triste por no haber conseguido un resultado positivo. Pero satisfecho por la imagen. Siempre digo que eso forma parte de la historia y ahora estamos centrados en el partido de mañana.

El técnico del conjunto azulón explicó que físicamente sus jugadores están "bien" pese a disputar muchos partidos en un periodo breve de tiempo y añadió que "mentalmente" también están en buen estado.

Sobre Osasuna, indicó que será más peligroso después de haber asegurado su permanencia y de tener objetivos más ambiciosos. El cuadro navarro aún tiene opciones europeas y Bordalás reconoció que eso puede ser más complicado para sus jugadores.

"Tienen unas señas de identidad y mañana las mostrarán incrementadas. Sabemos que vamos a tener enfrente a un gran equipo que va a intentar sacar el partido adelante. Tenemos que ser el mejor Getafe. Necesitamos que todos se muestren a su mejor nivel. Los jugadores lo saben si queremos estar a final del campeonato que queremos estar en puestos europeos. Es nuestro objetivo ahora mismo. Sabemos que va a ser muy complicado, somos siete equipos para tres plazas", comentó.

"Hace algunas fechas su objetivo (de Osasuna) podía ser conseguir la permanencia. La tenían muy encauzada desde hace tiempo con un trabajo fantástico. En ningún momento se le ha visto un equipo que pudiera estar peleando por la zona baja. Ahora ha cambiado de objetivo después de los últimos resultados y se ve con opciones de estar en puestos europeos. Ahora es más peligroso. La ambición se ha incrementado y veremos a un grandísimo Osasuna", añadió.

Preguntado por qué Ángel Rodríguez, segundo máximo goleador del Getafe, no cuenta con muchos minutos en el regreso al campeonato, no habló de las causas de sus ausencias y aseguró que son decisiones del entrenador: "Hay compañeros que están trabajando bien, como él. Sabe lo que necesita el equipo, lo que le pido y es capaz de darlo. Quedan partidos, seguro que Ángel nos va ayudar y va a tener un protagonismo muy importante en los partidos que quedan".

Por último, cuestionado por si jugadores como Marc Cucurella o David Soria merecen ir a la selección española, recordó que él no se encarga de confeccionar las convocatorias:

"No soy el seleccionador y obviamente no tomo las decisiones. Le preguntas a cualquier entrenador de nuestra Liga y seguro que tendrá algún candidato de su equipo que considerará que tendría que estar en la selección. Me gustaría que estuviera algún jugador del Getafe, pero al final decide Luis Enrique, que está tomando muy buenas decisiones. Lo está haciendo muy bien. Mi deseo sería que estuvieran el mayor número de jugadores, incluidos Soria y Cucurella".