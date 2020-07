Voro: “Tenemos que ir a la realidad y nuestra meta es la Liga Europa”

Valencia, 3 jul (EFE).- El entrenador del Valencia, Salvador González, 'Voro', afirmó este viernes que el objetivo real de su equipo es clasificarse para la próxima Liga Europa porque sus opciones de entrar en la Liga de Campeones "son remotas".

Vor, asimismo, admitió que los roces entre los futbolistas son normales por la mala situación clasificatoria del equipo.

“Cuando no tienes opciones de entrar en Liga de Campeones, aunque matemáticamente puede ser, pero son remotas, tenemos que ir a la realidad. No podemos vivir en algo que no es real, somos profesionales y los jugadores lo tienen que demostrar en el terreno de juego para por lo menos entrar en la Liga Europa”, dijo Voro en la rueda de prensa virtual previa al partido ante el Granada.

“Nos quedan muy pocos días para revertir y mejorar la situación y nuestra meta es llegar al día 19 cuando acabe LaLiga y estar en la Liga Europa”, insistió el preparador valenciano.

Voro comentó que ha visto en el equipo “compromiso y dignidad”, aunque precisó que estos términos “van asociados al aspecto mental” y subrayó la actitud del Valencia en la derrota ante el Athletic Club (0-2) del pasado miércoles en Mestalla.

“Lo que vi el miércoles, a pesar de la situación mentalmente que lleva el equipo, es que el equipo quiso, se entregó y se enrabietó tras ir perdiendo. Fue un traspié. Los errores forman parte del juego, pero el equipo compitió y eso es fundamental”, matizó el técnico del Valencia.

Voro señaló que ve un vestuario con “talante positivo y con muy buena actitud” y confesó que los posibles enfrentamientos entre algunos jugadores son fruto de la tensión del momento en un equipo “con dinámica negativa”. Podría ser peor “si hubiese gente que pasara del tema”, añadió.

“Veo al equipo muy bien, dispuesto a seguir luchando y a pelear hasta el final. Estos pequeños roces que puede haber también son normales. Pasa aquí y en todos los equipos, también cuando yo era jugador y malo sería que no pasara. Soy optimista porque anímicamente a los jugadores les veo con buena actitud en los entrenamientos”, remarcó.

El entrenador del Valencia lamentó las bajas de Gayà y Rodrigo, pero explicó que cuenta con una plantilla “amplia para tirar adelante” y subrayó el potencial del Granada, que tiene los mismos puntos que su equipo.

“El Granada es un equipo que está haciendo una campaña muy buena, es muy dinámico, con las ideas muy claras y será un partido difícil. Esperamos al mejor Granada y es una oportunidad para competir contra un buen equipo y demostrarnos que a partir de mañana podemos sumar puntos y ver hasta donde llegamos”, declaró.

Además, Voro fue preguntado por el estado de las conversaciones para renovar el contrato del canterano Hugo Guillamón y se limitó a decir que es un futbolista que “ha jugado y ha tenido buen nivel” con Celades. “No estaba en estos temas y no me meto ahí”, finalizó.