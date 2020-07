Hervías asegura que están "preparados" para repetir juego ante el Alavés

Valladolid, 2 jul (EFE).- El jugador del Real Valladolid, Pablo Hervías, ha señalado este jueves, en rueda de prensa telemática, que el equipo está "preparado" para hacer frente al Alavés este sábado, repitiendo el gran juego que realizaron durante la segunda mitad ante el Levante, pero obteniendo mejor resultado.

Porque ese empate a cero goles, tras fallar un penalti y realizar una gran segunda parte, les hizo irse a casa "fastidiados" y, en este sentido, ha admitido que durmió "poco y mal" pensando en lo que pudo ser y no fue, pero, tal y como ha advertido "esto no para y ya hay que pensar en el siguiente partido".

En opinión de Hervías "no hay una explicación clara respecto al cambio del equipo de la primera a la segunda parte, pero el rival también jugaba y lo hacía bien, y los partidos hay que madurarlos" y, en este sentido ha señalado que se queda con esa segunda mitad del equipo, que les muestra el camino hasta final de temporada.

"Es el camino a seguir, atacando, buscando el gol", ha insistido Hervías, quien realizó un buen encuentro y que ha reconocido que su objetivo es "disfrutar del fútbol, de la titularidad, de cada minuto que está en el campo" y no se "deja nada", porque cuando se tienen lesiones "aprendes a valorar las cosas y a quejarte menos".

También ha dejado claro que "hasta que las matemáticas no lo digan, el equipo no está salvado" y prefiere "no mirar lo que hacen los demás", sino centrarse en lo que hacen ellos, ya que "si el Real Valladolid gana, no hay que pensar en nadie más", aunque si otros ayudan, será "bienvenido".

Según Hervías, todos los jugadores están "físicamente bien, enteros, como se ha podido ver ante el Sevilla y ante el Levante, pero más que el físico, es la cabeza, y mentalmente estamos bien, nos reponemos de cada golpe, y seguro que ante el Alavés, también, y hacemos un gran partido para ganar y tener más tranquilidad", ha dicho.

Como es lógico, ha admitido que le gusta "jugar todos los partidos, al igual que el resto", y será entrenador el que decida quién saltará como titular al césped del Zorrilla el sábado, pero ya ha advertido de que le gustaría "repetir" en ese once inicial y también la "valentía y el arrojo" que tuvo el equipo al atacar al Levante.

Sabe que volverá a jugar sin público en casa, lo cual "es una mierda", ha confesado, "porque no hay nadie animando y metiendo caña para ganar", pero "es lo que hay, y es verdad que cuando empieza el partido, olvidas el resto y te centras en jugar y en hacer las cosas lo mejor posible".

Para el sábado espera "un Alavés con urgencias, ya que lleva varios partidos perdiendo, y encima luego juega con el Real Madrid", con lo que prevé "un equipo potente", al que tienen que "hacer ver" que quieren ganar. "Y estamos preparados para jugar bien y tener una buena mentalidad", ha indicado.

Respecto a Enes Ünal, al que Aitor Fernández paró el penalti que habría supuesto la victoria del Real Valladolid, ha comentado:"Enes corre, va, hizo un gran partido aunque fallara el penalti, y me quedo con lo que da, con lo que genera. Seguramente, si hay otro penalti, lo tirará él porque tiene dos cojones bien grandes", ha sentenciado.