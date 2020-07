La Liga a tiro

Madrid, 1 jul (EFE).- El Real Madrid tiene en su mano asestar un golpe prácticamente definitivo a la lucha por LaLiga Santander con la opción de aumentar a cuatro puntos, más 'golaveraje' a su favor, la distancia con el Barcelona, para lo que tendrá que superar un hueso duro como el Getafe.

Asoma un duelo bonito por el estadio Alfredo di Stéfano. El pleno de triunfos madridista frente a la reacción del equipo de José Bordalás. La firmeza en resultados del Real Madrid ante la del bloque de un técnico que saca lo máximo del Getafe. Un partido con tintes de transcendental por la mala racha del Barcelona, que perdió la ventaja lograda en el último partido antes del parón y ve a su gran rival volar hacia el objetivo marcado por Zidane.

El desgaste físico y el aguante mental hasta el final son las grandes preocupaciones del técnico madridista. Sus jugadores han respondido ante la presión, en un momento clave de la temporada. Cinco de cinco desde el regreso del fútbol y con la opción de igualar su mejor racha de la temporada si derrotan al Getafe. Lograrlo será agarrar un asa del trofeo liguero.

Para ello retocará nuevamente Zidane su equipo titular sin hacer rotaciones en masa. Raphael Varane es el hombre de campo que lo ha jugado todo y en algún momento le llegará el descanso. Sería Militao el que entrase por el central francés que exhibe firmeza. El intercambio de partidos en el lateral izquierdo haría que le tocase a Ferland Mendy, que regresa tras sanción.

Tampoco estuvo en Barcelona ante el Espanyol Luka Modric, que refrescaría el centro del campo donde tanto desgaste están haciendo los medios de Zidane. Valverde o Kroos comenzarán en el banquillo. En cuanto al ataque, con Eden Hazard y la magia de Karim Benzema asegurada, a la plaza vacante aspiran varios jugadores. Los favoritos Isco o Vinicius. La única baja será Nacho Fernández.

El Getafe llega al derbi tras quitarse un peso de encima al ganar la pasada jornada a la Real Sociedad y sumar el primer triunfo tras el regreso de la competición. Antes cosechó tres empates y perdió en Granada. Los 52 puntos que tiene en la clasificación le permiten mirar al futuro con optimismo y tener un buen colchón con la séptima plaza para volver a Europa.

Esos números hacer ser a este Getafe de José Bordalás el mejor de toda su historia a falta de seis jornadas para acabar la Liga, puesto que nunca antes habían sumado 52 puntos a estas alturas de campeonato. En el Alfredo di Stéfano apelará a su solidez defensiva y su condición de cuarto conjunto menos goleado del campeonato para intentar sacar algo positivo y dar la sorpresa con algún gol que les permita vencer, responsabilidad que recaerá en Jaime Mata, Jorge Molina y Ángel, que entre los tres suman veintiséis tantos.

Bordalás recupera al central togolés Djené Dakonam, que regresará al once para formar previsiblemente junto a Xabi Etxeita en el centro de la zaga. La otra novedad podría ser el regreso del veterano delantero Jorge Molina en sustitución del canterano Hugo Duro. Toda la plantilla va convocada. Los que ya no estarán son el lateral portugués Vitorino Antunes y los dos brasileños, el extremo Robert Kenedy y el delantero Deyverson, que no siguen en el club en este tramo final.

. Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Hazard, Vinicius y Benzema.

Getafe: David Soria; Damián, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Jorge Molina y Jaime Mata.

Árbitro: Martínez Munuera (Comité valenciano).

Estadio: Alfredo di Stéfano.

Hora: 22.00.

Puestos: Real Madrid (1º 71 puntos); Getafe (5º 52 puntos)

La clave: el momento de Karim Benzema contra la solidez defensiva del Getafe.

El dato: Un solo triunfo del Getafe de visitante ante el Real Madrid en catorce duelos. Fue el 24 de febrero de 2008. El resto un empate y doce victorias para los blancos.

La frase:

- Zidane: "Aunque ganemos no pasará nada definitivo"

- Bordalás: "El Real Madrid está en un momento dulce, pero somos ambiciosos"

El entorno: tanto Zidane como la directiva madridista intentan frenar la euforia que respira el madridismo por la mala línea del Barcelona y los buenos resultados que ponen la Liga a tiro.