El Espanyol, en caída libre

Barcelona, 29 jun (EFE).- El Espanyol, tras la derrota contra el Real Madrid en el RCDE Stadium, está a diez puntos de la permanencia a falta de seis jornadas para finalizar la competición liguera, un escenario que complica en exceso las posibilidades de salvación del conjunto catalán.

Desde el propio vestuario blanquiazul aseguran que la situación es compleja. La voluntad del equipo es la de apurar todas las opciones matemáticas, aunque desde todos los estamentos se reconoce la dificultad del escenario. El jueves a las 19.30 horas, el equipo visita Anoeta para medirse a la Real Sociedad, otro examen.

La temporada del Espanyol es para olvidar. En esta última semana, la derrota contra el Betis, la destitución del entrenador Abelardo Fernández y la designación de Rufete, director deportivo, como nuevo técnico ha evidenciado el funambulismo constante en el que está instalado la entidad catalana.

En la presente campaña, el cuadro blanquiazul ha tenido cuatro entrenadores: David Gallego, Pablo Machín, Abelardo Fernández y Rufete. En la última temporada en la que el Espanyol tuvo cuatro responsables del banquillo, en la 1988-89, el equipo acabó en Segunda División.

El desencanto de la afición es comprensible. El conjunto periquito regresó del parón liguero con buenas sensaciones: sumó cuatro puntos en dos jornadas frente a Alavés y Getafe. De todos modos, después ha encadenado tres derrotas (Levante, Betis y Real Madrid) que han hundido al bloque.

Todos los cartuchos están ya quemados. Los cambios de entrenador suelen ser recursos usados por los clubes para reactivar a sus equipos, pero en esta ocasión no ha servido de mucho. La permanencia está a diez puntos y, pese a no renunciar a nada, el vestuario se centra en, por lo menos, no acabar la temporada como colista.

Tampoco ha evitado el suspenso el gran desembolso económico durante el mercado de invierno: el Espanyol fichó en enero al central uruguayo Cabrera, al extremo Embarba, al portero Oier y al delantero Raúl de Tomas. En total, una inversión cercana a los 40 millones de euros.

Actualmente, el equipo y la entidad se encuentran en caída libre. No ha ayudado el escenario creado por el coronavirus, que ha obligado jugar sin público y ha forzado una pretemporada corta. Además, ocho futbolistas del club fueron contagiados. Pero los problemas del Espanyol en este curso ya venían de antes.