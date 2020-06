Benzema: "¿El taconazo? Yo veo el fútbol así"

Barcelona, 28 jun (EFE).- El francés Karim Benzema, que con un genial taconazo asistió a Casemiro para el gol de la victoria del Real Madrid ante el Espanyol (0-1), aseguró que, más que un recurso, él ve "el fútbol así".

"Eso para mí es fútbol. Me salen cosas, yo veo el fútbol así", dijo el delantero francés en declaraciones a Movistar LaLiga. Benzema admitió que fue "una jugada buena", pero lo más importante es que acabó en gol.

"La asistencia está bien, pero Casemiro la mete bien y son tres puntos para nosotros en un partido importante. Estos son partidos difíciles fuera de casa y al final ganamos, estamos muy contentos", insistió.

Benzema comentó que no vio a Casemiro, pero que sabía que iba a venir a su espalda en la acción determinante del partido. "Esta victoria es muy importante (después del empate del Barça en Vigo). No te voy a decir que no miramos al Barcelona, claro, pero estamos focalizados, centrados en nuestra Liga, faltan pocos partidos y cada uno es una final para nosotros. Entonces hoy (conseguirmos) tres puntos y a casa", comentó.