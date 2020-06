3-1. El Inter es el favorito

Redacción deportes, 27 jun (EFE).- Sin Ricardinho, sin Gadeia y sin la preparación física ni nla regularidad de otras citas, el Movistar Inter doblegó de nuevo a las dudas y ejerció de líder de la Liga regular, como el equipo que es, un favorito allá donde va, como decía su técnico Tino Pérez, con una remontada contra el Palma, un triunfo práctico y el pase a la final en un momento decisivo, cuando el conjunto madrileño demostró quién es y cuál es su jerarquía.

El Palma se había entrenado 15 días más que él, intentó 20 tiros más que él a portería, tomó ventaja primero y dominó el juego en buena parte del segundo periodo, pero tampoco pudo con el Movistar Inter, que ya aguarda adversario en la final del martes. Su rival saldrá de la otra semifinal entre el Viña Albali Valdepeñas y el Levante, este sábado a las 15.30 horas.

Como el martes, Ricardinho no jugó nada. Su protagonismo de otras ocasiones, de otros éxitos, lo asumieron otros futbolistas con los que el conjunto madrileño, más limitado físicamente por cuestión de tiempo de preparación que su adversario, se sobrepuso a las circunstancias, a las dificultades e incluso al asedio de lanzamientos sobre su portería del Palma durante el segundo periodo con 1-1 (al Inter le favorecía el empate por su mejor posición en la competición regular) para tomar rumbo al último peldaño por el título.

"El Inter es el Inter". Ya lo advirtió Antonio Vadillo, el técnico del conjunto balear, cuyo equipo de nuevo comprobó todo lo que contiene esa frase. No le sirvió ni siquiera tomar ventaja a los dos minutos, con el 0-1 de Tomaz, cuando aprovechó una acción de estrategia para darle ventaja al bloque balear.

Pero entonces surgió en escena Humberto. En unos días será ya del ACCS París, como Ortiz y Ricardinho, pero aún es del Inter... Y es una pesadilla para el Palma. En la Copa de España fue definitivo para la eliminación del conjunto balear en los cuartos de final, con el 1-0 decisivo; en las semifinales de este sábado por la Liga anotó el empate a uno poco después de haber irrumpido en la cancha. Su giro fue extraordinario, con Rafa López -su marcador- por los suelos, para regalar a Borja el 1-1 en el ecuador de la primera mitad.

Luego, Jesús Herrero sostuvo el empate contra la ofensiva del Palma, que lo intentó con ambición, desde lejos, desde cerca, con tiros, en combinación, de veinte maneras diferentes, pero ninguna sin éxito, bien por las paradas del guardameta o bien por la intervención de algún poste.

No aprovechó su momento. Y eso es una concesión muchas veces inasumible ante un rival como el Inter, que, de pronto, anotó el 2-1 en una acción individual de Bebe, en colaboración con Marlon. El cierre internacional español, futuro jugador del Jimbee Cartagena, picó la pelota ante la salida de Carlos Barrón. Ya en el último segundo, después del infructuoso juego de cinco del Palma, Marlon agrandó la diferencia con el 3-1. El Inter, a la final...

Y sin Ricardinho. Ya no es tanta noticia que no jugara como el pasado martes en los cuartos de final. Entonces, Tino Pérez atribuyó la responsabilidad al propio jugador, que de nuevo siguió este mediodía el encuentro desde el banquillo. Son los últimos días de una leyenda del Inter, con el que lo ha ganado todo. Un adiós previsible. No tan esperado está siendo el polémico desenlace, muy por debajo de todo lo que han logrado juntos todos estos años, cuando dominaba el fútbol sala español y europeo con una hegemonía irrebatible.

- Ficha técnica:

3 - Movistar Inter: Jesús Herrero, Ortiz, Pola, Borja, Pito -cinco inicial; Marlon, Bebe, Raya, Elisandro, Humberto y Bruno Iacovino.

1 - Palma Futsal: Carlos Barrón, Hamza, Lolo, Tomaz y Nunes -cinco inicial-; Rafa López, Joao, Vilela, Mati Rosa, Raúl Campos.

Goles: 0-1, m. 2: Tomaz. 1-1, m. 9: Borja. 2-1, m. 33: Bebe. 3-1, m. 40: Marlon.

Árbitros: Delgado Sastre y Rabadán Sáinz.

Incidencias: partido correspondiente a las semifinales de la fase por el título en Primera División, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga sin público.

Iñaki Dufour