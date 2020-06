Aguirre sobre Luka Romero: "Ojalá estemos ante un futuro brillante"

Madrid, 26 jun (EFE).- El técnico mexicano Javier Aguirre, entrenador del Leganés, habló acerca del debut del mexicano-argentino del Mallorca Luka Romero, que se convirtió en el más joven en saltar al campo en un partido de la máxima categoría del fútbol español.

"Lo felicito. Apenas pisó el campo tuvo un récord. Ojalá tenga más. También felicito a su entrenador, que tuvo las agallas de ponerle. A su directiva, por apoyar a su entrenador, en un momento tan duro. Ojalá estemos ante un futuro brillante de este muchacho", indicó.

"México me consta que quiere hacerle una invitación para estar con la Selección, no sé a qué nivel. En eso hay que ver el proceso. No puedes apurar a un chico de 15 años, lanzarlo a una eliminatoria mundialista. Pero bien llevado, hay futuro", comentó el exseleccionador del "Tri" sobre Romero, que ya ha jugado con la selección argentina sub´15.

Asimismo habló del terremoto que sufrió el país días atrás: "Yo estuve en un terremoto terrorífico, terrorífico, en 1985, en mi país. Le costó la vida a miles de mexicanos. Se derrumbaron muchos edificios de Ciudad de México. Se llevó por delante a mucha gente. Desde entonces han modificado muchas cosas".

"Hay una cultura sísmica muy arraigada, desde niño, te van inculcando que cuando empiezan las alarmas sísmicas tienes hasta 60 segundos para dejar el sitio, dejar el edificio y saber qué hacer. Incluso hay simulacros, se evitan muchas muertes. Además, las regulaciones para construcciones han mejorado y los edificios no se caen", destacó.

Por otro lado quiso mandar un mensaje de apoyo a los afectados: "Siendo lamentables las pérdidas humanas, siendo las que sean, felicito a mi país por estas mejoras. Mando un abrazo a los que están sufriendo, a los se quedaron sin hogar. Los felicito por su actitud ante la adversidad. México es un país muy solidario y lo ha demostrado siempre".