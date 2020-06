Iborra: Confío que domingo no pase nada, las 17:00 es un horario peligroso

Vila-real (Castellón), 25 jun (EFE).- El centrocampista del Villarreal Vicente Iborra dijo este jueves que confía en que el partido que enfrentará a su equipo con el Valencia el domingo en La Cerámica se desarrolle con normalidad a pesar de que considera que la hora del partido, las 17:00 horas, es un horario peligroso por las altas temperaturas de finales del mes de junio.

"No sé los motivos para poner el partido a las cinco de la tarde, lo que sí sé es que es un horario peligroso. No vamos a negar y esconder que así es, pero no podemos hacer nada, ya que no somos nosotros los que ponemos esos horarios. A partir de ahí, nos tocará afrontarlo de la mejor manera posible y, rezaremos que no pase nada. Esperemos que a nadie le pase nada y que sea un partido como cualquier otro", dijo Iborra.

En ese sentido, reconoció que ahora los partidos y las condiciones en que se disputan son diferentes. "Son más duras, ya que las temperaturas son altas, los descansos son menos y los esfuerzos mayores, pero esperamos seguir igual que hasta el momento y poder llegar al final de temporada bien para afrontar los objetivos", apuntó en rueda de prensa telemática.

"Estamos bien, ya que si los resultados acompañan es más fácil todo. Se lleva mejor el cansancio, ya sea mental o físico. Sabemos lo que tenemos que hacer cada partido, y sabemos lo que debemos hacer después de cada partido. Tenemos que descansar lo mejor posible, alimentarnos los mejor posible y estar lo mejor preparados para el partido siguiente", añadió.

Respecto al duelo regional con el Valencia, dijo que siempre es "bonito y especial" jugarlo. "Se trata de un gran rival que tiene grandes jugadores y a los que tenemos un respeto máximo. Es verdad que tenemos mucha ilusión en este partido, tenemos ganas de lograr un gran resultado, ya que es clave para seguir mirando hacia arriba", explicó Iborra.

Además, el jugador valenciano comentó que en el Villarreal son conscientes de que el partido va a ser "muy difícil y muy igualado" y declinó entrar en el debate del mayor descanso con el que llega al partido el equipo castellonense.

"Llegamos en una racha de partidos en la que unos tienen más descanso un día y al siguiente lo tiene otros. Creo que es un debate del que debemos pasar. Lo que nos toca es preparar el partido lo mejor posible y llegar al mismo de la mejor manera", indicó.

Del Valencia, Iborra dijo que es un equipo "muy fuerte con "jugadores muy rápidos y de mucha calidad arriba que les obligará a estar muy centrados, bien estructurados en defensa y con muchas vigilancias cuando estemos atacando, para que no corran tras pérdida o robo".

"Sabemos que tienen jugadores muy rápidos y desequilibrantes arriba, por lo que tenemos que estar muy concentrados y con mucha comunicación. Lo que queremos es tener el balón lo máximo posible, ser los dueños de la pelota y dominar el juego. A partir de ahí, ojalá tengamos acierto arriba y aprovechemos las ocasiones que tengamos", destacó.

Iborra elogió el rendimiento actual del Villarreal al asegurar que el equipo es capaz de tener la posesión de balón y de trabajar bien en defensa y más replegados si lo necesita.

"Podemos controlar o salir a la contra, creo que el equipo está sabiendo acoplarse a los momentos del partido y que tenemos recursos para afrontar la situación de cada partido. Estamos jugando partidos en los que tenemos ocasiones, por lo que si tenemos eficacia arriba, tendremos muchas opciones de ganar", comentó.

A pesar de la importancia del partido y del deseo que tienen por ganarlo, Iborra considera que no es un encuentro definitivo para ninguno de los dos equipos.

Además, el futbolista valenciano ve "una pelea muy bonita por competir en Europa" en la que hay muchos equipos en ella, por lo que intuye que no se va a definir hasta el final.

"Estamos ahí, queremos ser regulares y queremos estar en Europa, ya sea Europa League o Champions League, aunque obviamente la de la Champions es muy ambiciosa. Por ello, vamos a pelear partido a partido y ya veremos al final como llegamos y como se dan las cosas. Han cambiado las cosas en 10 días y ahora estamos ahí para pelearlo", apuntó. EFE

