3-1. El Inter avanza sin Ricardinho

Redacción deportes, 23 jun (EFE).- Sin público, con todas las medidas de seguridad que exigen el protocolo por la pandemia del covid-19, en el inicio de la fase por el título a Primera División, la imagen del primer partido de cuartos de final estuvo en la grada, en Ricardinho, sin un solo minuto en el play off que marca su despedida del equipo con el que lo ha ganado todo: el Movistar Inter, que, sin él, remontó y doblegó al Jaén Paraíso Interior (3-1).

El conjunto madrileño avanzó a las semifinales, porque, por mucho que su preparación física haya tenido los condicionantes y las limitaciones que ha tenido, tiene muy buenos jugadores, capaces de decidir en cualquier circunstancia, incluso prescindiendo del mejor de todos, Ricardinho. Lo hizo a balón parado, precisamente uno de los factores prioritarios en su puesta a punto, a donde enfocó en su acelerado trabajo para la vuelta a la competición.

No hubo goles hasta más allá de la media hora de juego. Fue el Jaén quién abrió el marcador, con un doble penalti transformado por su incontestable especialista, Carlitos, que batió a Jesús Herrero, pero cuando el conjunto andaluz parecía que mejor lo tenía, que había dado el paso más grande de todos -el empate no le valía para pasar-, fue cuando perdió el duelo porque la respuesta del Inter fue rápida, rotunda y definitiva en apenas cinco minutos.

Había pasado poco más del primero cuando Elisandro alojó un zurdazo cruzado en una acción de estrategia en la portería del Jaén (1-1, m. 32). Luego, ya en el 36, en una falta en la misma posición, Borja golpeó con precisión el pase -o regalo- para el 2-1 de Raya; una diferencia ya insalvable para el Jaén Paraíso Interior y una garantía para la clasificación del Movistar Inter, que completó el 3-1 a 15 segundos del final por medio de Bebe... Con Ricardinho como un mero espectador en un pabellón vacío.

Su resignación en el banquillo -este martes grada por la distancia de seguridad por el covid-19- durante los 40 minutos, cambiado para jugar y con el peto naranja de los suplentes, es una instantánea que formó parte principal del encuentro. A punto de emprender la aventura que le dirigirá hasta el ACCS París desde el próximo 1 de julio, ni siquiera disputó ningún segundo.

Ya el paso de los minutos evidenció que no iba a disputar nada en los cuartos de final de la fase por el título. En otro momento o habría sido titular o habría saltado en los primeros cambios. Este martes ni jugó. Al porqué exacto de esa decisión le falta la confirmación oficial. Si es por porque no está del todo bien físicamente para jugar, o anímicamente, si es porque ha pedido no jugar o si es porque el club o el entrenador no quieren que juegue.

Porque, como Ricardinho, hay otros jugadores que no seguirán en el equipo desde el próximo 1 julio, pero todos ellos sí entraron en juego: Ortiz, Elisandro, Bebe, Marlon y Humberto.

El caso es que Ricardinho, campeón de todo, leyenda del Inter y cuyo contrato expira el próximo 30 de junio, no disputó ningún minuto en un partido definitivo. Y eso es noticia, sobre todo cuando sí se intuía, al menos por las declaraciones de Tino Pérez en los últimos días, que sí estaba a disposición para jugar. Había hablado el técnico en ese sentido tanto grupal como individualmente con él, pero en el partido no jugó.

El duelo, por lo demás, expuso la complejidad de la vuelta a la competición. En un momento con tantos condicionantes, con una preparación menor de lo habitual, sin ningún partido amistoso para comprobar la puesta a punto acelerada y afinar el regreso a la actividad, después de más de tres meses -el último choque fue el Barça-Valdepeñas el 8 de marzo en la Copa de España-, se notó que nadie está como quiere físicamente. Crecen el temor, la prudencia y el desajuste; bajan las ocasiones, el ritmo y la potencia. El choque se definió a balón parado. El Inter, a semifinales. Aguarda rival del ElPozo-Palma Futsal.

- Ficha técnica:

3 - Movistar Inter: Jesús Herrero, Ortiz, Borja, Raya, Pito -cinco inicial-; Pola, Elisandro, Bebe, Marlon, Humberto.

1 - Jaén Paraíso Interior: Gozi, Mauricio, Antonio Pérez, Míchel, Alan Brandi -cinco inicial-; Piqueras, Carlitos, Fran Peña, Dani Martín, Campoy, José Mario y Byngioba.

Goles: 0-1, m. 31: Carlitos, de doble penalti. 1-1, m. 32: Elisandro. 2-1, m. 36: Raya. 3-1, m. 40: Bebe.

Árbitros: Felipe Madorran y David Urdánoz. Amonestaron a Mauricio, por el Jaén, en el minuto 31.

Incidencias: partido correspondiente a los cuartos de final de la fase por el título de Primera División, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga sin público.

Iñaki Dufour