Una 'Copa' por la Liga

Madrid, 22 jun (EFE).- Entre la polémica, las críticas, las diferencias de tiempo de preparación, una puesta a punto tan acelerada como incierta y al borde de la finalización de muchos de los contratos de sus futbolistas surge una atípica fase por el título en Málaga, el escenario de un 'play off express' al estilo de la Copa de España, que minimiza los favoritos, decide el campeón de la Liga y reparte dos plazas para la próxima Liga de Campeones.

El Palacio de los Deportes José María Martín Carpena acogió el último encuentro el pasado 8 de marzo, cuando el Barcelona conquistó la Copa de España frente al Viña Albali Valdepeñas, y recibirá también el primero de la reanudación de la competición, aunquen sin público; este martes con la apertura de los cuartos de final entre el Inter Movistar, el líder de la Liga regular, y el Jaén Paraíso Interior, el octavo de la clasificación, desde las 15.00 horas.

"El Inter es favorito allá donde va", advirtió Tino Pérez, el técnico del conjunto madrileño, el mejor de las 23 jornadas que pudieron jugarse de la competición regular, por delante del Barça, que es el candidato, quizá, más firme de todos y el actual campeón, con la incertidumbre que supone esa consideración en un momento como el actual, para ganar la Liga.

El equipo azulgrana, con la vuelta de Esquerdinha (lesionado desde el inicio de la temporada) y con la baja aún de Ferrao (fuera de competición desde noviembre por la rotura parcial del tendón de Aquiles), abre su participación el martes a las 17.00 horas ante el Levante en el escenario del que salió campeón de Copa justo antes del parón por la covid-19.

Después figuran ElPozo o el Palma, que se enfrentan entre sí el miércoles a las 17.00 horas y que han entrenado más que nadie para la cita, porque fueron los primeros en retomar el trabajo.

"Al ser la competición a partido único todo se iguala. Todos estamos en el mismo nivel, aunque es verdad que por el paso de fases ElPozo y nosotros seamos los dos que más nos hemos podido preparar. Será un partido bonito e igualado que estará en los detalles", expuso Antonio Vadillo, técnico del bloque balear, quinto en la Liga regular.

Ahí, en la diferencia de tiempo de entrenamiento del que han dispuesto unos y otros, dependiendo de su región y de los avances de la desescalada de la pandemia de covid-19, reside uno de los puntos de la polémica para este 'play off' express. El bloque murciano, el balear y el catalán, aunque el azulgrana mucho más tarde sobre la pista, fueron los primeros en comenzar los entrenamientos, allá por la tercera semana de mayo; el Movistar Inter lo hizo el 2 de junio; el Levante y el Viña Albali Valdepeñas, el 5; y el Osasuna Magna y el Jaén Paraíso Interior, el 9.

¿Cuánto se notará tal preparación? Es una de las interrogantes de la fase por el título. Unos equipos piensan que no demasiado, o casi nada; otros son rotundos e inciden en la "desventaja" que supone tal circunstancia.

Lo cierto es que nadie, o casi nadie, llega en el punto físico que quiere al torneo entre los ocho mejores de la Liga, porque el tiempo ha sido reducido, tan 'express' como lo será la definición del torneo, que anula el factor cancha, tan decisivo tantas otras veces cuando el campeonato se decide en una fase final tradicional.

"Esto que está a punto de ocurrir es un esperpento", decía el pasado viernes Tino Pérez, técnico del Movistar Inter. "Puedes dar todo, pero tu todo es inferior. Cada uno tiene su cien por cien y nuestro cien por cien es muy inferior a un equipo que haya podido entrenar con bastantes semanas de antelación", recalcó el preparador del conjunto madrileño, que ha perdido a Gadeia para la cita, pero "cuenta con todos" los demás para recuperar un título que fue suyo en cinco de los últimos seis cursos, pero no en el último, que lo ganó el Barça.

A sus órdenes estarán Ricardinho y Ortiz, por ejemplo. Los dos, emblemas de una era en el Inter y en el fútbol sala español y fichados por el ACCS París, se despiden de la Liga el 1 de julio -el 30 de junio es la fecha de la final es su último día de contrato-; una situación repetitiva en muchos casos, con muchos jugadores ya fichados por otros equipos, que hacía prácticamente inviable haber disputado esta fase más allá de las fechas actuales, aunque la FIFA otorga la posibilidad de la ampliación de esos vínculos hasta el final de esta temporada.

EL EMPATE DA COMO GANADOR AL MEJOR CLASIFICADO DE LA LIGA

Al contrario que en cualquier play off de Primera División ordinario, con los cuartos de final y las semifinales al mejor de tres encuentros y la final de cinco, éste se juega a partido único y no existe el factor cancha, pero sí hay un condicionante que premia al mejor de la clasificación regular: en caso de empate, no hay ni prórroga ni penaltis, el encuentro se resuelve a favor del equipo que terminó más arriba en la tabla al cierre del torneo regular, según las normas de competición de la Federación Española de Fútbol.

Es decir, en ese caso, por este orden: Inter (56 puntos), Barça (54), Valdepeñas (45), ElPozo (44), Palma (43), Osasuna (39), Levante (34) y Jaén (33).

"La competición está montada así, en igualdad de condiciones para todos. Creo que en este caso, hay que ser justos y salimos favorecidos en este tipo de 'playoff' a un partido. Aunque con el empate salen ellos favorecidos, es una oportunidad única para pasar a una semifinal, pelear por un título y con esa intención vamos”, valora Diego Ríos, el entrenador del Levante.

Para él, para el Palma, para el Viña Albali Valdepeñas -la indiscutible revelación de la temporada hasta el punto que fue subcampeón de la Copa de España y tercero en la Liga regular- y para el Osasuna Magna, aunque el conjunto navarro asuma el condicionante de haber sido, junto al Jaén, el último de todos en comenzar los entrenamientos.

Valdepeñas y Osasuna Magna completan el miércoles a las 15.00 horas los cuartos de final, quizá con el duelo más equilibrado de todos junto al Palma-ElPozo.

Las semifinales serán el sábado: el ganador del Inter-Jaén contra el vencedor de ElPozo-Palma a las 12.30 y los triunfadores del Barça-Levante y del Valdepeñas-Osasuna entre sí a las 15.30. La final está prevista para el martes 30 de junio a las 15.30 horas, cuando uno de los ocho será el campeón de Liga. El consuelo del subcampeón, si es que lo hay, será el pase a la Liga de Campeones.

EL TÍTULO FEMENINO Y EL ASCENSO, TAMBIÉN EN EL MARTÍN CARPENA DE MÁLAGA

Málaga, a la vez, también resolverá el campeón de la Liga femenina. Tres equipos compiten por el título paralelamente al play off masculino y en el mismo escenario, el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga: Ourense Envialia y Alcorcón juegan la semifinal el viernes 26 de junio para definir quién se enfrenta en la final al Pescados Ruben Burela el domingo a las 20.00 horas, una vez que el Futsi Atlético Navalcarnero, el líder de la Liga regular, ha renunciado a la disputa de la fase por el título. En este caso, el empate no vale como resultado para el mejor clasificado de la Liga. Si el encuentro termina igualado habrá prórroga y, si es necesario, lanzamientos de penalti.

El ascenso a Primera División masculina también se disputa en esa cancha: Manzanares e Irefrank Elche competirán en la semifinal -el viernes a las 17.30 horas- para determinar quién accede a la final y se mide por una plaza en la máxima categoría con el BeSoccer UMA Antequera, el lunes a las 17.30 horas. En Primera ya está el Real Betis, que ascendió como campeón de la competición regular de Segunda División.

Iñaki Dufour