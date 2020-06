Zinedine Zidane: "Esto no se va a decidir hasta el final"

San Sebastián, 22 jun (EFE).- El entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane estaba muy satisfecho con haber conseguido el liderato tras ganar en San Sebastián, aunque advirtió que "esto no se va a decidir hasta el final".

"Es una victoria muy buena ante un rival difícil pero esto no cambia nada de lo que queremos hacer", señaló el preparador francés tras un encuentro en el que le tocó hablar más de lo habitual del arbitraje.

"Yo no he visto las jugadas, no las miro pero me dicen que en el primer gol hay penalti a Vinicius y en el segundo Karim la toca con el hombro pero son cosas del árbitro, sea a favor o en contra hay un árbitro que hace su trabajo y tengo que respetarle", declaró Zidane.

Repitió idéntico argumento al enjuiciar el gol que no subió al marcador del belga Januzaj para la Real y quiso centrarse en que el triunfo de su equipo fue "merecido y eso es lo más importante para todos".

Dijo desconocer si en este tramo final los árbitros sufren "presiones" y enfatizó que él sólo quiere "hablar de fútbol porque del resto no puedo decir nada".

"Me molesta que al final se habla solo de una cosa. Aquí hay un equipo que estamos haciéndolo bien desde el inicio de la temporada y parece que no hemos hecho nada en el campo", se quejó el preparador madridista.

Zidane ve al Real Madrid "en buena dinámica, respondiendo bien" y aseguró que en el Reale Arena "mi equipo quería ganar el partido desde el minuto uno".