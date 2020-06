Zidane: "No comparto que el 9 del Madrid tenga que marcar siempre"

Madrid, 20 jun (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, elogió a su compatriota Karim Benzema en la víspera del duelo ante la Real Sociedad y, tras su doblete con un segundo gol magnífico al Valencia, dijo que ahora se cuida más pero es el mismo jugador, y señaló que no está de acuerdo con que "el 9 del Madrid tenga que marcar" siempre.

"Creo que Benzema no ha cambiado mucho, lo único la edad y la experiencia porque son muchos años en el Real Madrid. Como jugador es el mismo. Sabe que siempre se puede mejorar y es lo que está haciendo. Se cuida mucho y tiene ambición siempre", resaltó.

"Le gusta el fútbol, se asocia bien con todos con balón y lo que le interesa a los que están fuera es que el 9 del Madrid tiene que marcar. Yo no lo comparto porque Karim nos aporta mucho. Si mete gol mucho mejor, pero no me interesa un 9 que sólo mete goles y no aparece en el partido. Él tiene las dos cosas", añadió.

El empate del Barcelona en Sevilla y la posibilidad de recuperar el liderato no cambia el panorama del partido para el Real Madrid en la visita a la Real Sociedad, según manifestó el técnico francés: "No va a cambiar nada, nosotros tenemos un partido más y eran once finales. Es una nueva que vamos a preparar pensando en darlo todo en el campo y sin pensar en más cosas".

Zidane manifestó que su equipo llega en "la misma línea" que al primer encuentro tras el parón: "Llegamos igual. Hemos hecho dos partidos muy buenos en general. No hemos tenido días para prepararlo, nos centramos en la recuperación. Es el primer partido que jugamos fuera contra un equipo muy bueno y sabemos la dificultad del partido. Nos lo van a poner difícil, pero queremos hacerlo bien".

Insistió en que el duelo es "una final" y pese a que Gareth Bale no está siendo titular y apenas ha jugado desde la reanudación del campeonato, aseguró que cuenta con él. "Confío en Gareth como en todos", apostilló.

Zidane también comentó que no se fía del mal regreso de la Real Sociedad tras el parón, con un punto de los seis posibles.

"Vi sus partidos y aunque los resultados han sido peores, creo que es un equipo que te puede meter en problemas en cualquier momento, sobre todo contra el Real Madrid, que siempre juegan muy bien", avisó.

Por último, habló del noruego Martin Odegaard sin despejar la duda de si la próxima temporada seguirá cedido en la Real Sociedad o regresará al Real Madrid para quedarse.

"Es jugador nuestro, es bueno porque es jugador de presente y del futuro, muy joven, y lo está haciendo muy bien en la Real Sociedad. No voy a contar lo que vamos a hacer con Martin porque lo tenemos que respetar, porque juega este año para otro club. En un futuro veremos lo que el club va a hacer con él. Le conocemos muy bien y lo mejor es que está aprovechando este año. En el futuro se verá lo que hacemos con Martin", sentenció.