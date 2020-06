Anquela: "El Alcorcón fue un hito importante en mi carrera, me marcó en todo"

Madrid, 20 jun (EFE).- Juan Antonio Anquela ha pasado toda su vida ligado al fútbol. Primero como jugador y después como entrenador. Hace justo diez años, un 20 de junio de 2010, consiguió con un modesto equipo madrileño, el Alcorcón, un histórico ascenso a Segunda que vino precedido de una goleada y posterior eliminación al Real Madrid en Copa del Rey.

Anquela (Linares, Jaén; 1957) ha dirigido a muchos equipos a lo largo de su extensa trayectoria profesional en todas las categorías, pero hay uno, el Alcorcón, que le "marcó en todo".

En el equipo madrileño vivió cinco temporadas mágicas. Tomó las riendas en febrero de 2008 en un momento difícil, cuando el objetivo era no descender a Tercera desde Segunda B. Un año y medio después, el 27 de octubre de 2009, ganaron al Real Madrid 4-0 en Copa del Rey y nueve meses más tarde llegó el ascenso a Segunda con un gol en el tiempo añadido al Ontinyent. En junio de 2012, tras quedarse a un gol de subir a Primera en Valladolid, decidió marcharse.

P: ¿Qué recuerdos tiene de aquel histórico ascenso?

R: Fue maravilloso. El último partido contra el Ontinyent fue la crónica que siempre se vivía en Alcorcón. Sufrir hasta el último segundo. Tiramos la moneda para arriba y salió cara. Tuvimos la suerte que no tuvimos en la eliminatoria anterior con el Granada.

P: Más épica imposible..

R: En el descanso perdíamos 0-2, pero nosotros habíamos hecho cosas mucho más importantes que remontar un partido a lo largo de la temporada. Ese equipo era increíble. Éramos pocos, pero muy bien avenidos.

P: ¿Qué le marcó de aquel equipo?

R: Me marcó todo. La importancia de saber que un grupo da mucho más que la individualidad. Todo se hacía a base de un colectivo. Lo más importante fue que el equipo no se despistó nunca, ni cuando ganamos al Real Madrid. Teníamos muy claro que queríamos subir y a base de trabajo y la suerte necesaria que se requiere ascendimos.

P: ¿Sigue teniendo contacto con jugadores de aquel grupo?

R: Sí, eso no se puede olvidar. La Navidad pasada nos juntamos a comer y espero que eso se repita pronto. Ese grupo nos marcó a todos porque son gente importante que dejaron al Alcorcón muy arriba.

P: ¿Cuáles eran sus líneas maestras para convencer al equipo que se podía subir?

R: El trabajo venía del año anterior. Pasamos dos eliminatorias para subir, pero llegamos muy fatigados al final. Ese Alcorcón iba creciendo cada año y todos íbamos a una, desde el director deportivo, presidente, entrenador y jugadores. Ese grupo se llevaba solo porque las ganas y la ambición que había eran grandísimas y eso en el fútbol vale mucho.

P: ¿Se arrepiente de su marcha en 2012?

R: Siempre he pensado en ese momento, pero llevaba cinco años en Alcorcón y son muchos en un sitio. Además llegó un equipo de Primera (Granada) y no puedes decir que no a una oportunidad así, aunque nosotros nos quedamos a un gol de subir.

P: Si el Alcorcón hubiera subido a Primera, ¿se hubiera quedado?

R: No lo sé porque las cosas en el fútbol son complicadas. Cuando se toman decisiones hay que ir con ellas para adelante, pero para mi el Alcorcón era mi vida. Me ha marcado en todo y sobre todo en la manera de entender el juego. Hicimos un bloque y creíamos a muerte en él.

P: ¿Ha sido el Alcorcón el equipo más importante de su vida?

R: Sí, indudablemente. Hubo un partido que nos marcó a todos, que fue la eliminatoria contra el Real Madrid. Eso no se puede olvidar. No se va a repetir a doble partido nunca. Es imposible. Teníamos una filosofía de dignidad, de trabajo y de buenos futbolistas que marcó mi vida. El Alcorcón fue un hito muy importante en mi carrera.

P: ¿Volvería al Alcorcón o segundas partes no son buenas?

R: Pienso que las segundas partes no son buenas. Me encanta ver al Alcorcón en Segunda y me siento partícipe de todo lo que hacen porque nos costó muchísimo. Cuando llegué al club estaba casi en Segunda B, nos salvamos, al año siguiente jugamos liguilla y en 2010 ascendimos. En ese equipo crecimos todos y nos dio a los que estábamos una filosofía de trabajo, esfuerzo y unión para toda la vida.

P: ¿Por qué no se ha vuelto a ver un Alcorcón como aquel?

R: Segunda es muy difícil. Ese grupo era impresionante, algunos futbolistas acabaron en Primera y otros hicieron carrera en Segunda siendo importantes. Es difícil encontrar un grupo así.

P: Su último equipo fue el Deportivo. Ahora, ¿en qué momento personal se encuentra?

R: Estoy viendo mucho fútbol. Hago lo que llevo haciendo siempre. Siempre intento estar al día, renovarme y tengo la mente abierta para cualquier cosa, pero sin perder mis raíces.

P: ¿Cómo ve el futuro?

R: Cada vez es más complicado, pero sigo peleando. Estoy muy fuerte en todas mis facetas, mental y físicamente, para seguir entrenando y creo que puedo conseguir un equipo con el que conseguir buenos resultados.

David Ramiro