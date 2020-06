Oblak, cien partidos imbatido en Liga: "No miro mucho los números"

Redacción deportes, 17 jun (EFE).- El esloveno Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, alcanzó este miércoles, en el triunfo por 0-5 contra Osasuna en El Sadar, los cien partidos imbatido en LaLiga Santander con el conjunto rojiblanco, aunque explicó que no mira "mucho los números", dijo que es una cifra "bonita" y esperó que no se queden ahí sus registros.

"Los números y todo eso no los miro mucho. Seguro que es un número bonito, bueno, pero espero que no se quede ahí y en todos los partidos de aquí hasta el final de la temporada intentar dejar la portería a cero. Ojalá sigamos marcando goles y si mantenemos la portería a cero, pues bien. Lo que prefiero yo es marcar un gol más de los que encajemos. Es lo que más me preocupa", valoró tras el encuentro en declaraciones facilitadas por el Atlético de Madrid.

"Me siento muy bien. No tengo la sensación de haber estado tres meses parados. Me siento bien en la portería y el equipo también. No se nota tanto. A lo mejor el primer partido se ha notado un poquito, pero ahora poco a poco seguro que el equipo va a mejorar y espero que los siguientes partidos vamos a entrar como hemos entrado hoy", expuso.

El siguiente encuentro será contra el Valladolid en el Wanda Metropolitano, el primero en casa sin afición. "Nos vamos a sentir más raros que en los partidos de fuera, porque afuera la afición no es de tu parte y es raro jugar así, pero en casa lo va a ser todavía más", dijo.