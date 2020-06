La AFE cree que Futbolistas ON "miente y pone en peligro el Convenio Colectivo"

Madrid, 15 jun (EFE).- La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) denunció que Futbolistas ON "miente" al plantear una demanda como conflicto colectivo por la lista de compensación que incluye el Convenio Colectivo del fútbol femenino y alertó del peligro que supone para este acuerdo dicha denuncia.

"Conflicto colectivo es cuando hay una pluralidad de perjuicio. Aquí, de 351 jugadoras estarían afectadas 17 y de éstas tenemos constancia de que ocho han renovado los contratos con sus clubes. Futbolistas ON está mintiendo. Si tu atacas el artículo 20 y, por extensión, si ese artículo queda anulado queda anulado el convenio colectivo", dijo a EFE María José López, codirectora de la asesoría jurídica de AFE.

La lista de compensación, elaborada por los clubes de la Primera Iberdrola, afecta a 17 jugadoras menores de 23 años que terminan contrato esta temporada. Sus clubes exigen el pago de cantidades que oscilan entre los 10.000 y los 500.000 euros, solo en el caso de que decidan continuar sus carreras en España.

Futbolista On interpuso una denuncia al considerar que esta medida "está causando un grave perjuicio a las 17 jugadoras que han sido incluidas en ella y aún más si cabe en la actual época de negociación de fichajes".

La Audiencia Nacional ha citado a las partes el próximo día 17 para resolver sobre las medidas cautelares y en caso de no haber acuerdo celebrar juicio a continuación esa misma fecha.

"Dicen que no están de acuerdo con la lista de compensación por la cuantía y la cuantía la ponen los clubes que tienen libertad para ponerlo según el artículo. Es idéntico que en el convenio masculino, pero con esto se está perjudicando a la inmensa mayoría de las jugadoras que no están en situación de las top, muchas de ellas están en ERTEs y no es lo mismo estar en un ERTE con convenio", señaló.

También cuestionó el comportamiento del otro sindicato, que, en su opinión, "es una falta total de seriedad", ya que no se opuso a la lista de compensación cuando se negoció y firmó el convenio y sólo lo hizo después de la primera reunión de la comisión paritaria el 4 de marzo.

"AFE ya dijo que entiende que dos de esas cláusulas son abusivas. Entiendo que denunciemos el abuso de algo, pero eso no significa romper el convenio colectivo. Me duele que seamos indignos con el fútbol femenino. Todo el mundo habla pero todos machacan", añadió.

El primer convenio del fútbol femenino español se firmó el pasado 19 de febrero después de casi quince meses de negociaciones entre sindicatos y patronal, a excepción de los clubes Athletic, Barcelona y Real Madrid.

Entre otras cosas estipula que el sueldo mínimo son 16.000 euros a jornada completa y 12.000 a tiempo parcial y que si una jugadora que acaba la vinculación con un club se queda embarazada, podrá renovar por una temporada más en las mismas condiciones.

Sin publicar todavía en el BOE por el ministerio de Trabajo ante la declaración del estado de alarma, el propio convenio establece que "en el supuesto de que la jurisdicción laboral declare la nulidad o invalidez de alguna de las clausulas pactadas quedará sin efecto la totalidad del convenio que deberá ser negociado íntegramente". EFE

omm/og