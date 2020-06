Rodríguez Uribes: "Cuando haya público debe ser para todos igual"

Madrid, 15 jun (EFE).- El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, dijo que "en estos momentos es mejor que la Liga siga celebrándose sin público" y que el regreso de éste a los estadios "debe ser para todos igual, no unos sí y otros no, por una cuestión de igualdad de oportunidades".

"Es importante que cuando haya público, que no sabemos cuando va a ser, sea para todos igual. El factor campo es importante, el público es el jugador número doce y si eso se produce tendrá que ser para todos igual, no unos sí y otros no, que a mi juicio rompe las reglas del juego. Hemos visto que por ejemplo al Barça le da igual jugar sin público porque gana", afirmó en tono de broma.

En su intervención en el Foro Nueva Economía este lunes, el ministro aludió a la excepción que contempla la reciente normativa sobre desescalada para el fútbol y el baloncesto profesional en este aspecto y que faculta al Consejo Superior de Deportes (CSD) para decidir, pero siempre con "un criterio sanitario y de prudencia".

"En estos momentos entendemos que es mejor que siga celebrándose la Liga sin público. Creo que lo veremos, pero el criterio tiene que ser sanitario siempre, basado en el principio de prudencia y de cautela. No aventuro decisiones de futuro en esa materia, hemos empezado sin público y está bien", señaló.

Rodríguez Uribes apuntó que tras la crisis sanitaria su departamento trabajará y negociará con Hacienda para que el deporte "tenga unos presupuestos adecuados, para darle el nivel que merece", y mostró su apoyo y confianza a las actuaciones del Consejo Superior de Deportes (CSD) en respuesta a la pregunta de si hay excesivo protagonismo de la presidenta de éste, Irene Lozano.

"El trabajo que se está haciendo por la presidenta y su equipo es bueno. Yo tiendo a trabajar en equipo, confío en lo que está haciendo el CSD, que tiene una dependencia orgánica con el ministerio de Cultura y Deporte y lo que hace tiene que ver con nuestra voluntad también. Soy conocedor de todo, apoyo esas iniciativas, como el acuerdo entre la Federación de Fútbol y LaLiga para que pueda celebrarse la Liga, y el órgano gestor de eso debe ser el CSD. Que todo el mundo tenga su espacio es importante, los proyectos colectivos funcionan mejor cuando cada uno siente el protagonismo que merece", señaló.

El ministro se refirió también a su intención que trabajar sobre el anteproyecto de ley del Deporte, que "parte de la idea del deporte como derecho de las personas y tiene que ver con un modo de vida saludable, de lucha contra el sedentarismo y educar contra la obesidad", además de combatir el dopaje.

"Tiene 3 o 4 grandes líneas maestras de actuación: el deporte femenino, que tenemos que apoyarlo con mucha fuerza, el deporte inclusivo de personas con capacidades diferentes, el deporte de base y el universitario. Somos una gran potencia en baloncesto y a veces me pregunto cómo seríamos si tuviéramos un baloncesto universitario más poderoso", agregó.