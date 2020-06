Arambarri, Mata y Maksimovic apuntan al once frente al Espanyol

Getafe (Madrid), 14 jun (EFE).- El centrocampista uruguayo Mauro Arambarri, el mediocentro serbio Nemanja Maksimovic y el delantero internacional español Jaime Mata, ausentes en el partido frente al Granada, apuntan al once titular contra el Espanyol, el próximo martes.

El Getafe no ha iniciado bien la vuelta a la competición tras el parón de tres meses derivado de la crisis sanitaria del coronavirus.

Frente al Granada, con Maksimovic y Arambarri sancionados, Bordalás apostó por el nigeriano Oghenekaro Etebo y David Timor en sustitución de la habitual pareja titular de centrocampistas durante el resto del campeonato y contra el Espanyol lo más probable es que ambos regresen a la titularidad.

Otra novedad en el once podría ser la presencia en el once de Jaime Mata, que podría dar descanso al veterano Jorge Molina, que jugó los noventa minutos en Los Cármenes y no estuvo acertado de cara a puerta.

En defensa, Bordalás también tendrá que hacer algún cambio porque Etxeita está sancionado. El compañero de Djené saldrá de las dudas que el técnico alicantino mantiene entre el uruguayo Erick Cabaco y el albaceteño Chema Rodríguez.

El partido contra el Espanyol es vital para el Getafe, que se encuentra en plena pugna por finalizar el campeonato en puestos europeos y sigue soñando con la cuarta plaza que da acceso a la Liga de Campeones.