Rubén Pérez: "Todos los equipos partimos de misma base, no va a haber excusas"

Madrid, 11 jun (EFE).- Rubén Pérez (Écija, 1989) ha vivido de todo en el mundo del fútbol, pero probablemente pocos duelos tan singulares como el que medirá a su equipo contra el Valladolid en Butarque, la primera de las once 'finales' por la permanencia que afronta el Leganés tras el parón ocasionado por la crisis sanitaria del coronavirus. Antes de esa cita atendió a EFE.

Pregunta: ¿Qué va a sentir cuando vuelva a pisar el césped en un partido oficial? ¿Ha visualizado ese momento?

Respuesta: Claro. Va a ser muy diferente a lo que era y a lo que estábamos acostumbrados pero si todos queremos que LaLiga continúe y se reanude tenemos que adaptarnos a lo que nos espera, mínimo estos once partidos. Todos queremos que sea así y por seguridad es lo más lógico que sea a puerta cerrada.

P: ¿Cuál es el momento de los muchos que se viven en un choque que más ha echado de menos?

R: Todos. Ese día de partido en el que te levantas por la mañana sabiendo que por la tarde tienes un partido importante y que los tres puntos pueden hacer que te acerques un poco más al objetivo. Luego el mismo partido en sí. Cuando estás en el campo, el ambiente, la gente nerviosa, notas que los aficionados están ahí. Yo soy jugador pero también me considero aficionado y me encanta ese mismo día de partido.

P: ¿Cree que en estas semanas ha dado tiempo para que el equipo afronte lo que queda en una condición óptima?

R: Sí. Avisaron con tiempo de que LaLiga se iba a reanudar, que este año sería la pretemporada más corta, y te adaptas. Yo creo que todos los equipos partimos de la misma base y no va a haber excusas, estamos todos en la misma situación.

P: ¿Algún jugador tendrá miedo a meter la pierna para evitar una posible lesión?

R: El jugador que pueda pensarlo sabe que no dando el cien por cien no sería útil para el equipo. Y de cara al futuro a ese mismo jugador no le beneficiaría nada, lo tendría más complicado para ir a otro equipo.

P: ¿Es bueno que un partido tan importante como el del Valladolid llegue tan pronto?

R: Todos los partidos son importantes, en una temporada tienes que enfrentarte a todos los rivales. No creo que haya diferencia entre la preparación del Valladolid y la nuestra o la nuestra y la del Barcelona o el Real Madrid. Cada uno tiene su nivel. Atlético, Barcelona, Real Madrid o Valencia tienen un mayor nivel de calidad porque están un peldaño por encima pero no creo que eso pueda ser una excusa en el caso de que el partido no sea bueno.

P: ¿En algún momento del confinamiento le ha venido a la cabeza el partido contra el Valladolid?

R: Sí. Incluso antes de saber que LaLiga iba a continuar era normal pensar qué hubiese pasado si el Valladolid hubiese sido la siguiente semana de ganar en Villarreal. Al final tenemos que adaptarnos a la situación en la que estamos. No cambia nada para ningún equipo.

En estos once partidos no hay excusas, el mejor que nos puede venir es el del Valladolid. Esperemos que se dé bien, que consigamos los tres puntos y nos acerquemos un poco más a la permanencia.

P: ¿Les beneficia jugar de visitantes a puerta cerrada contra varios rivales que se encuentran como ustedes en la parte baja?

R: Puede ser que sí. No es lo mismo ir a jugar a un campo donde te aprieten porque se están jugando mucho que llegar a un campo donde no hay aficionados. Quizás el factor campo ya no es tan importante. No digo que no lo sea pero no es lo mismo jugar en un campo como el del Osasuna llegando allí y sabiendo que los aficionados aprietan mucho que hacerlo ahora a puerta cerrada. Está claro que no es lo mismo.

P: Su primer partido fuera tras el parón será en el Camp Nou. ¿Se lo imagina vacío?

R: Va a ser una situación extraña, es la primera vez que me pasa en todos estos años que llevo jugando al fútbol. Nos tenemos que adaptar tanto nosotros como ellos. No solo nosotros sino todos los equipos de LaLiga. Al final todos los jugadores entendemos la situación que estamos pasando y seguro que vamos a estar bien.

P: ¿Habrá público en las gradas antes de que acabe LaLiga?

R: Yo pienso que lo más lógico sería que no. Está claro que me gustaría ver los campos llenos pero al final Sanidad es quien ha dicho que lo más lógico sería que no porque creo que no hace falta exponerse a eso a día de hoy tal como está el país, que nos estamos recuperando. Lo más lógico sería que no.

P: ¿Le parece insolidario que algunos clubes quieran meter aficionados en los estadios aunque otros no puedan? ¿Podría suponer una ventaja competitiva para ellos?

R: Es respetable lo que cada uno piense. Yo desde mi punto de vista no creo que tenga sentido que en Butarque esté el campo lleno y lleguemos a Mallorca y esté el campo vacío. Si queremos igualdad, que haya un poco de competencia, lo lógico sería que en todos los campos fuese igual. Pero es mi opinión, lo que piense el resto lo respeto igualmente.

P: ¿Por qué se va a salvar el Leganés?

R: Nos lo merecemos, tenemos un gran grupo y a pesar de que no llevamos muchos puntos el equipo sigue compitiendo y confiando en que lo vamos a conseguir.

