Celades renovaría a Ferran y admite la desagradable situación de Garay

Paterna (Valencia), 11 jun (EFE).- El entrenador del Valencia, Albert Celades, aseguró que le encantaría que Ferran Torres renovara pero en el caso del hispanoargentino Ezequiel Garay se remitió a unas declaraciones anteriores en que también se mostraba partidario de que lo hiciera, y admitió que se vive una situación desagradable tras su enfrentamiento público con el club.

Ferran Torres tiene un año más de contrato, pero la falta de acuerdo para prolongarlo y el interés de varios grandes clubes europeos ha puesto en duda su continuidad.

“Le recomendaría, no a él sino a todos los futbolistas, que buscase su felicidad pero nos gustaría que se quedara porque es un futbolista fabuloso que este año ha crecido cada vez que ha jugado. Es valenciano, se ha formado aquí y ojala lo podamos disfrutar muchos años”, señaló Celades en rueda de prensa.

El entrenador dijo que habla con él (Ferran Torres) “a menudo” y, aunque admitió que “la incertidumbre no es la mejor compañera”, dijo que lo ve “bien, más allá de los puntos en la rodilla que recibió el otro día”.

“Es un chico con una gran mentalidad, que a todos nos gustaría que se quedara aquí, pero veremos qué sucede”, deslizó.

Preguntado también por Garay, que cargó duramente contra el club en un comunicado, dijo que ya dio su “opinión”, pero admitió que “han pasado muchas cosas desde entonces". "No hemos vivido los mejores momentos”, apostilló.

“Al final es una situación de dos partes, club y jugador, ha habido negociación, no un acuerdo y ahora la situación es la que es. Está claro que no es la más agradable. Él sigue dentro del vestuario como uno más, recuperándose. Ya me expresé públicamente y he hablado con él en privado”, señaló.

El entrenador insistió en que no depende de él, “se escapa de mi facultad y veremos a ver que sucede”, concluyó.