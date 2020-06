Sergio Canales: "La concentración va a ser fundamental"

Sevilla, 9 jun (EFE).- El centrocampista del Real Betis Sergio Canales ha comentado este martes, durante una conferencia de prensa telemática, que "la concentración va a ser fundamental" en el duelo contra el Sevilla que reanudará la Liga el jueves, ya que "cuando aparezca el cansancio, estar concentrados será muy importante".

Canales no cree que al futbolista profesional le afecte "jugar sin público", pues "se entrena así todos los días sin público, va a ser parecido a eso" y cree que el encuentro mostrará que ambos equipos llevan "tres meses pensando en este partido: El aficionado, a través de las redes, muestra que tiene ganas de derbi", lo que traslada a los futbolistas "enorme emoción y responsabilidad", dijo.

El jugador cántabro aseguró estar "bien físicamente" y "no parece que haya estado tanto tiempo parado", aunque ignora si las "buenas sensaciones" de los entrenamientos "seguirán cuando vaya apareciendo el cansancio", que se multiplicará en su caso por haber padecido "una neumonía común".

"No salí de casa, por lo que no he tenido coronavirus. Di negativo en los test y ya estoy en plena forma", explicó Canales.

El mediapunta santanderino elogió como "beneficiosas" las medidas adoptadas para este tramo final de temporada, ya que "es importante hidratarse por el calor" durante la pausa en cada periodo prevista a tal efecto, con las que "habrá también que saber jugar con ellas para regular el ritmo" de los partidos.

Canales observa "muchas diferencias entre una pretemporada tras un mes de vacaciones y lo que ha pasado ahora", ya que desde marzo "la mente ha estado trabajando siempre" pese a la "incertidumbre" y ahora el vestuario bético está concienciado para "cumplir las recomendaciones" sanitarias e higiénicas, puesto que "volver atrás sería un palo para todos".

El futbolista internacional, por último, quiso responder a las declaraciones de destacados personajes vinculados con el Sevilla, como el expresidente José María del Nido y el exentrenador Joaquín Caparrós, quienes han resaltado la superioridad de los sevillistas sobre los béticos.

"Cada uno barre para su casa. Creemos en nuestras posibilidades y no nos sentimos inferiores a nadie, tampoco al Sevilla. Las declaraciones están ahí y aunque es gente que ya no está en primera línea, quieren comentar. Somos capaces de ganar porque sabemos que lo que representamos es muy grande", ha indicado Canales.

El jugador bético, en este sentido, opina que "la mayoría de los partidos va a estar al 50% para cada equipo" porque "nadie sabe cómo llega su rival", si bien recordó que el Betis, justo antes del parón, "venía de ganar al líder", el Real Madrid, lo que le supone "un capital de confianza".