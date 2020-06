Cerveza, pincho y gol

Madrid, 9 jun (EFE).- "Sevilla es pasión por un partido de fútbol", asegura Brendan Martin con su acento británico algo rebajado después de años de vivencias en Andalucía. Aunque mantiene su gusto por la Premier League, el propietario de The Merchant también se ha dejado seducir por el fútbol español, así que su negocio de ocio y restauración agradece que la vuelta de LaLiga Santander se produzca de la mano de un derbi entre el Sevilla y el Betis. Las reservas para este jueves predicen el regreso al establecimiento de una buena parte de su clientela.

"Vendrán la mitad de las personas que normalmente vienen a un partido de estas dimensiones. No podrá haber gente de pie y aquellos que vengan en grupo se sentarán juntos", explica en una entrevista telefónica a EFE.

El encuentro entre sevillistas y béticos marcará el regreso a la normalidad. Las hamburguesas, los platos internacionales y las cervezas volverán a correr entre las mesas de madera mientras las televisiones del local reproducen el derbi. Brendan confiesa que siente curiosidad por ver cómo se vivirá el partido. Hasta el jueves permanecerá la duda: ¿Podrá el sonido ambiente pregrabado reproducir la magia del estadio Ramón Sánchez Pizjuán?

"Tenemos la suerte de que juegan los dos equipos de la ciudad y, por lo tanto, primará la rivalidad. Pero será extraño. La Bundesliga se deja ver, pero no es exactamente lo mismo", asevera.

The Merchant está abriendo sus puertas por las tardes. En ese horario, la competición alemana todavía no ha ofrecido un partido de gran interés, por lo que él no ha podido medir el grado de emoción de sus clientes ante el 'nuevo fútbol'.

Este jueves espera que las reservas traigan consigo voces familiares y rostros conocidos. Eso, asegura, facilitaría su trabajo en estas circunstancias. "Si vienen los clientes habituales, entenderán mejor las dificultades que tenemos bajo las restricciones que impone la Fase 3 de la desescalada", puntualiza.

A 800 kilómetros de allí, en Santiago de Compostela, Fernando Parafita también contempla recuperar parte de su rutina con la reapertura de la Cervecería A Liga. "Al fin y al cabo, la gente ha echado de menos los bares", recalca.

Bajo esa premisa, él acoge con optimismo la vuelta del fútbol. Cree que animará a la gente a salir de casa, si bien los meses de junio y julio invitan a buscar planes alternativos bajo el sol, sea en la playa o en la piscina.

"Este fin de temporada va a ser atípico, pero yo espero que el regreso del fútbol sea positivo. Esta cervecería se llama A Liga precisamente por eso, por el fútbol y el deporte. Ahora bien, los clientes deberán ser conscientes de que ya no podrán llegar con cinco minutos de antelación para buscar su mesa, como de costumbre", conviene.

Los carteles, las flechas para el distanciamiento o el dispensador de gel hidroalcohólico advierten del ceremonioso despertar de los establecimientos de restauración. Ni las cartas, ni los servilleteros, ni las papeleras podrán usarse como antaño. "Incluso las tapas serán distintas. Ahora se servirán de manera individual", apunta Parafita.

Dada la reducción del aforo, el gerente de la Cervecería A Liga asume igualmente que pasará "de vender veinte Coca-Colas" durante un partido "a vender diez". "Pero es que, sin el fútbol, ni siquiera vendería esas diez", contesta al ser preguntado por su apuesta por la emisión de los partidos.

"La contratación de ese servicio para los bares ronda los 400 euros. En mi caso, esa inversión antes de la pandemia me resultaba rentable. Ahora tendré que ver los números. Si no salen, nos tendremos que dar de baja", adelanta.

Confía, sin embargo, en que la perspectiva sea esperanzadora después de esta primera semana en la que muchos bares comprobarán si pueden "tener ocho camareros o cuatro" o si les compensa "más abrir todo el día o solo la mitad".

En esa situación de análisis y estudio se encuentra Eduardo Gambero, uno de los socios de Penalti Lounge Bar, sitio de referencia para ver el fútbol con amigos en la capital. Ofrecen menús con barra libre de cerveza, sangría o refresco durante los 90 minutos, aderezados con pizzas, hamburguesas, nachos, tacos o quesadillas.

"Para los partidos clave, los clientes reservaban sus mesas dos semanas antes. Era muy especial ver grandes grupos de amigos ante una pantalla gigante disfrutando del fútbol y nuestros menús", rememora anhelando esa vieja estampa del Penalti Lounge Bar.

El regreso será algo más modesto y con un aforo mucho más discreto.

"Como en las terrazas no nos dejan poner pantallas, la única posibilidad será poner los partidos dentro de los locales. Los partidos en abierto los daremos seguro. Nos permitirán dar cierta continuidad a lo que veníamos haciendo. Será una forma de demostrar que la normalidad está volviendo", sentencia.

Entre cervezas y tapas volverán, por tanto, los goles de Leo Messi y Karim Benzema.

Lucía Santiago