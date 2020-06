Cavani trabaja en el campo uruguayo mientras decide su futuro futbolístico

Montevideo, 8 jun (EFE).- El delantero uruguayo Edinson Cavani, que finaliza su contrato con el Paris Saint-Germain el 30 de junio, pasa las horas de retiro en su Salto natal desarrollando labores de campo, como segar o esquilar ovejas.

Si hace unos días publicó un video en su cuenta de Twitter en el que, ataviado con ropa de campo, segaba con una guadaña en la mano, con la frase "Trabajando 'abdominales oblicuos'", este lunes ha protagonizado otra imagen inédita: se le ha visto esquilando una oveja.

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, compartió el video publicado por Central Lanera Uruguaya y escribió "Grande @ECavaniOfficial! Aguante la oveja y el @Uruguay lanero para todo el mundo!!".

En el video puede verse al internacional uruguayo esquilando una oveja mientras de fondo alguien bromea con él: "Cavani, no le cortés las orejas, hermano, no me le cortés las orejas".

La grabación fue subida por Central Lanera Uruguaya, que se dedica al tratamiento, comercialización y exportación de lanas, y aprovechó la ocasión para reclamar que las camisetas de la selección del país suramericano incluyan esta fibra en su confección.

"Nos llega este video de @ECavaniOfficial un todo terreno, sería bueno cerrar el ciclo y que las nuevas camisetas de @AUFOficial tuvieran lana fina en su mezcla. Serían excelentes embajadores de la fibra por excelencia @UruguayXXI @MarcaUruguay", fue el texto que acompañaba a las imágenes.

Edinson Cavani llegó a Uruguay el 19 de marzo, 6 días después de que en Uruguay se declarara la emergencia sanitaria por la COVID-19, para cumplir con el aislamiento en su casa de Salto (departamento del noroeste de Uruguay), después de que el PSG suspendiera los entrenamientos.

Al arribar desde Francia, uno de los países considerados de riesgo para Uruguay, Cavani estuvo obligado a hacer cuarentena por 14 días.

El nombre de Cavani (33 años), máximo goleador de la historia del PSG, donde lleva siete temporadas, es uno de los que aparece con más frecuencia en los rumores del mercado futbolístico europeo e incluso este domingo el exdelantero del PSG y del Real Madrid Nicolas Anelka dijo que el club francés no debería dejar que el uruguayo se fuera.

"Dejar que se vaya Cavani sería un gran error", declaró Anelka en una intervención en las redes sociales en la que añadió que "sigue siendo un 9 como ya no hay", que marca goles y será útil "pase lo que pase".

El Inter de Milán italiano y el Atlético de Madrid español son los dos equipos que suenan con más fuerza para hacerse con sus servicios.