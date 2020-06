Ricardinho: "Estoy dispuesto a ayudar, pero preferiría no jugar el play off"

Lisboa, 6 jun (EFE).- El portugués Ricardinho, jugador del Movistar Inter y considerado uno de los mejores de todos los tiempos, aseguró que está dispuesto a ayudar al equipo madrileño si se disputa un play off, aunque reconoce que preferiría no jugarlo.

"Si hubiese un play off, dentro de las condiciones que podría tener, obviamente estoy dispuesto a ayudar. Pero si me preguntas, mi cabeza dice que preferiría no jugar, porque después de todo lo que pasó la relación con el club está muy minada", dijo en una entrevista publicada en Instagram.

Ricardinho, que acaba contrato el 30 de junio y ya tiene un acuerdo con el ACCS París, aseguró que no tiene ningún problema con el club, y viceversa: "El club supuestamente no debe tener ningún problema conmigo porque saben que cuentan conmigo para este mes que falta", señaló.

Aun así, consideró que "lo mejor sería que no hubiese competición" y que el Inter pudiese prepararse ya para la próxima temporada y él para su próximo proyecto.

"Ahora mismo, más de nueve jugadores no tienen la capacidad psicológica para jugar una competición como esta", aseguró.

El portugués afirma que le gusta tener "bajo control" todo lo que le rodea y que jugar un partido con la pandemia de Covid-19 no se lo permitiría.

"No sé si alguien está contagiado o no, no sé si es responsable", dijo el jugador, que aseguró que no quiere "ser injusto porque se están haciendo muchos test" pero que tiene dudas sobre si se jugará finalmente el play off.

"Yo dejaría el campeón desierto por el bien de todos", dijo.

Ricardinho cree que el club ha promocionado más a los jugadores que se van a quedar en el club que a los que se marchan, como él o Carlos Ortiz, una medida, a su parecer, "demasiado drástica".

"No hablo por mí porque al final soy un producto que vende, pero tal vez hay jugadores que necesitan más", lamentó.