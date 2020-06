Abelardo: "No me gusta hablar de once finales"

Barcelona, 5 jun (EFE).- El entrenador el Espanyol, Abelardo Fernández, afirmó este viernes en una rueda de prensa virtual en la Ciudad Deportiva, que no le gusta referirse a los partidos que restan como "once finales" ya que, en su opinión, si pierden "los tres o cuatro primeros ya no habrá más finales".