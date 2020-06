Contreras: "Que te afecte o no jugar sin público es algo muy personal"

Sevilla, 4 jun (EFE).- El exportero del Real Betis Pedro 'Koke' Contreras, que disputó el único derbi sevillano a puerta cerrada de la historia, recuerda "perfectamente" aquella media hora disputada en Getafe en 2007 y considera que "es algo muy personal el que te afecte o no jugar sin público".

Contreras aseguró que tuvo "una buena actuación" en la última media hora de un Betis-Sevilla de Copa celebrada a puerta cerrada tras suspenderse el encuentro en el Benito Villamarín a causa de un botellazo que recibió Juande Ramos, el entrenador visitante, y cree que "adaptarse a una situación así depende del carácter y la competitividad" del futbolista.

"Creo que le afecta más a las aficiones que a los jugadores. Será raro al inicio, porque no hay público, no habrá cánticos, habrá eco y se escuchará todo pero a los futbolistas, con esa adrenalina por hacer bien las cosas, no les va a afectar tanto", ha dicho el exguardameta internacional en declaraciones a Efe.

Koke Contreras cree que "ese ambiente raro puede beneficiar o perjudicar a locales y visitantes, eso depende de cómo se vaya dando el partido", porque a él, concretamente, le "motivaban mucho los derbis con el ambiente en contra. En el campo del Sevilla era emocionante, sabes que no te puedes relajar", aunque insiste en que "a la larga, al jugador le va a afectar poco esa rareza".

El exfutbolista madrileño entiende que un "portero participa poco en un partido, tiene las opciones de divisar el paisaje", pese a lo cual se "olvida del ambiente" hasta el punto de que opina que "el factor campo afecta más a la gente que se pierde el partido que al futbolista".

"He jugado dos partidos sin público. Uno me fue bien y en el otro tuvimos una derrota en casa, pero no son resultados que podamos achacar al campo, sino al juego. Ahora será importante la ansiedad por competir. Habrá muchas ganas de que comience el partido y encima, estará el eterno rival enfrente. Creo que eso será un factor multiplicador", ha añadido Contreras.

El que fuera mundialista en 2002 estima que "para el Betis, es una suerte comenzar ante el Sevilla", ya que es posible que "el Sevilla no se adapte a jugar sin público y eso lo aproveche" el conjunto verdiblanco "para asestarle un golpe a las primeras de cambio".

Pedro Contreras aseveró que el derbi hispalense "trae mucha cola, no es un partido cualquiera" y por eso, "para el espectador es una lástima que el duelo más visual se juegue sin público: un 'clásico' está muy bien, pero como un derbi sevillano, pocas cosas...".