Isco: "No soy verde, ni rojo, ni naranja, ni azul"

Madrid, 28 may (EFE).- El centrocampista del Real Madrid Isco Alarcón, salió al paso de las críticas que sufrió en las redes sociales tras dar un ‘Me Gusta’ a un tuit en el que aparecía una camiseta con el lema ‘ACAB: All Cayetanos Are Bastard (Todos los Cayetanos son Bastardos)’, en alusión a los manifestantes contra el Gobierno, para subrayar que no es "ni verde, ni rojo, ni naranja, ni azul… simplemente un español más”.