Beltrán: "Puedo dar mucho más de lo que he dado este año"

Vigo, 28 may (EFE).- El internacional español sub21 Fran Beltrán reconoció que puede aportar “mucho más” al Celta de Vigo de lo que le ha dado en lo que va de temporada, por eso se encuentra “con muchas ganas” de que LaLiga se reanude después de casi tres meses de parón.

“Este año ha sido un poco complicado para mí porque no he tenido la continuidad que me hubiese gustado. Creo que puedo dar mucho más de lo que he dado este año. Yo quiero ver al Fran Beltrán de los primeros partidos cuando vine al Celta”, comentó el centrocampista en una entrevista difundida por el club.

Relegado a un segundo plano tras la llegada del croata Filip Bradaric en el mercado invernal, Beltrán espera dar su “mejor versión” en estos once partidos que restan por disputarse para ayudar al Celta a conseguir la permanencia en la máxima categoría.

“El equipo estaba retomando una buena dinámica cuando se produjo el parón, aunque aún nos faltaba un poco. Lo que hay que hacer es ir con más ganas que nunca, trabajar como lo estamos haciendo, porque los resultados van a llegar”, aseguró.

Pidió no tener “ningún miedo” a la situación clasificatoria, con un solo punto de ventaja sobre la zona de descenso, a pesar de que jugar sin público en Balaídos les perjudicará.

"Es algo duro porque nuestros aficionados nos apoyan bastante. Sin ellos, el año pasado no hubiéramos sacado la permanencia”, afirmó Beltrán, para quien retrasar una semana más la vuelta de LaLiga sería “lo más conveniente”.