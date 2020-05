Las futbolistas peruanas lamentan la falta de respaldo en medio de la crisis

Lima, 24 may (EFE).- Las jugadoras de la liga peruana de fútbol femenino han lamentado la falta de respaldo en la crisis desatada por el avance del coronavirus y que las preocupaciones por reanudar la Liga en apariencia solo tengan en cuenta los intereses de los hombres.

"Es la verdad. No tenemos algo que nos respalde, pero nosotras nos sentimos profesionales en lo que hacemos, así no lo reconozcan y no nos valoren lo suficiente", dijo en redes sociales Cindy Novoa, considerada la mejor jugadora de la temporada 2019.

Novoa, junto a sus otras compañeras del Universitario de Deportes, campeón nacional, fueron despedidas el mes pasado ante la suspensión de los torneos por la cuarentena, y actualmente se encuentran libres, sin vinculación contractual.

A pesar de que hay jugadoras que están a sueldo de los clubes, el fútbol femenino está considerado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) como una categoría de desarrollo de este deporte, igual que el fútbol sala. Ni siquiera está dentro de los torneos de fútbol amateur (no profesional).

Hasta ahora la Federación Peruana de Fútbol (FPF), organizadora de los torneos tanto de la liga masculina como femenina, todavía no se ha pronunciado al respecto del campeonato femenino, mientras que sí lo ha hecho con el fútbol masculino, al anticipar una reunión esta semana con los clubes de primera y segunda división.

No hizo mención a una eventual vuelta a las canchas de la liga femenina en la felicitación pública que realizó este sábado a las jugadoras peruanas con motivo del día internacional del fútbol femenino.

"Me alegra saber que hay gente interesada en que nosotras también juguemos y seamos tomadas en cuenta. Deberíamos serlo, pero ya ven que no es así", escribió en redes sociales Kiara Larrea, jugadora de Alianza Lima.

En Perú, donde hay 3.374 muertos y un total de 115.754 contagiados por la COVID-19, el confinamiento se extendió hasta el 30 de junio, pero el Gobierno permitirá en este periodo la reactivación de algunos sectores económicos, entre los que sorprendió el anuncio del fútbol profesional.

La FPF solicitó al Ejecutivo que le permitiese reanudar sus competiciones profesionales, después de que varios clubes, como el Binacional, vigente campeón de la liga masculina, dejase sin sueldo a sus futbolistas. Su plan es que los equipos comiencen a entrenarse en julio para reanudar la liga en julio.