Brais Méndez: Quizá las concentraciones sean necesarias para evitar positivos

Vigo, 21 may (EFE).- Brais Méndez, centrocampista del Celta de Vigo, entiende que las concentraciones que contempla el protocolo de LaLiga para la vuelta de la competición “quizás sean necesarias” para que se pueda concluir el campeonato liguero.

“Por un lado no me gustaría una concentración tan larga porque no estaríamos con los nuestros en casa, pero quizás sea necesario para evitar contagios, para que no haya ningún positivo y poder estar todos sanos para retomar LaLiga y acabarla”, señaló el internacional español en un vídeo en el que respondió a preguntas enviadas por los periodistas.

El futbolista celeste recordó que antes del parón estaban “en una buena dinámica, con varios partidos sin perder y portería a cero”, aunque también entiende que el parón liguero les ha venido bien para “desconectar” y “cargar las pilas” antes de afrontar el último tramo del campeonato.

El centrocampista señaló que tras una primera semana “extraña” por los entrenamientos individuales ahora ya se están adaptando “a la nueva normalidad”, por eso confía en que LaLiga se reanude cuanto antes.

“Después de dos meses parado es lógico que el riesgo de lesión sea mayor, con un golpe, una contractura o cualquier cosa muscular. Por eso es importante ir con cuidado en estas primeras semanas”, advirtió Brais Méndez.

Al canterano también le preguntaron por la vuelta al grupo del extremo danés Pione Sisto, a quien considera “un compañero excelente” y un jugador con “una grandísima calidad” que puede ayudar “mucho” al Celta en las últimas once jornadas.