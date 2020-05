ProLiga pide a Rubiales definición sobre la organización del 'play off'

Madrid, 19 may (EFE).- Proliga, la asociación que reúne a 235 clubes no profesionales de categoría nacional, ha enviado una carta al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en la que se le traslada "las inquietudes" de las entidades en relación a su participación en los denominados 'play off exprés' de Segunda B y Tercera división, solicitando se pronuncie sobre asuntos como las clasificaciones finales, fechas de juego, contratos vencidos, costes sanitarios, po