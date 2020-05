Jémez: "Creo que mañana volveremos a entrenar"

Madrid, 19 may (EFE).- Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, se mostró esperanzado y confiado en que mañana puedan retomar el trabajo en la Ciudad Deportiva, después de dos días sin entrenar por la negativa de sus jugadores a ejercitarse mientras sigan en el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

La situación que está viviendo el Rayo Vallecano en los últimos dos días refleja el clima de tensión que existe en el club con la plantilla sin querer entrenar por estar en un ERTE, el cuerpo técnico apoyando a los jugadores en su decisión y la directiva del club justificando la aplicación de ese ERTE para "salvaguardar la viabilidad del club".

El conflicto parece cerca de solucionarse tras la decisión del club de "modificar el tiempo de trabajo marcado en el ERTE para adaptarlo a las nuevas necesidades de trabajo del primer equipo" y que así puedan retomarse los entrenamientos desde mañana.

"Me encantaría decir que sí, pero no lo sé. Creo que sí. Creo que el club está poniendo todo de su parte para arreglar este tema. Creo que todos estamos en muy buena disposición para acabar con esto de una vez por todas, pero hay que esperar un poco", dijo Jémez a su salida este martes de la Ciudad Deportiva.

El presidente del club, Raúl Martín Presa, que no se encuentra en condiciones de acudir a las oficinas del club por "prescripción médica" a raíz de superar el coronavirus y que además está pasando el duelo por la muerte de su padre está delegando parte de sus decisiones en el vicepresidente, José María Sardá, y el director deportivo, David Cobeño.

"Hay que respetar y entender que el presidente está pasando por un momento complicado. Lo importante es que haya gente con la que hablar y llevar esto adelante. Sólo queremos que se recupere lo antes posible y que vuelva a estar con nosotros dándonos ánimos", confesó.

Sobre sus jugadores, Jémez reconoció que están "deseando tener una llamada del club para decirles que han negociado el ERTE".

"Intuyo que se va a producir. No sé cuándo, pero se va a producir. Si no buscaremos la solución para acabar con esto. No es cuestión de egos. Nos estamos jugando el futuro del club y de muchas familias que trabajan aquí. Eso es más importante que cualquier ERTE y cualquier cosa", comentó.

"Si todos lo tenemos claro, seguro que llegaremos a un acuerdo. Ojalá pronto nos digan que entrenamos mañana. Sería la mejor noticia. Entrenaríamos con otro punto de vista y otro talante diferente. Me alegraría que sea así", concluyó