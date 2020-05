La Serie A no comenzará todavía los entrenamientos grupales

Redacción deportes, 17 may (EFE).- Los equipos de la Serie A italiana no comenzarán este lunes los entrenamientos grupales, como preveían, puesto que el comité científico-técnico no ha validado por el momento las propuestas alternativas planteadas por la liga, según informó este domingo la Gazzetta dello Sport.