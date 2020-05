Müller: "sabemos que se nos observa más rigurosamente que al resto de Alemania"

Berlín, 17 may (EFE).- El mediapunta del Bayern Thomas Müller dijo que es consciente de que actualmente los jugadores de la Bundesliga son observados con más rigor que el resto de Alemania en lo relativo a las reglas para combatir el coronavirus por lo que deben hacerlo todos por atender las normas.

Müller -tras la victoria por 0-2 ante el Union Berlin- se refirió también a lo que ocurre en la celebración de los goles cuando el primer impulso en correr a abrazar a un compañero.

"Cuando uno va en camino se acuerda... ahí había algo a lo que había que atender y se frena", dijo Müller.

No obstante, la Liga Alemana de Fútbol (DFL) ha dicho que lo de no abrazarse para celebrar los goles es una recomendación y no una regla.

"En todo caso se está haciendo mucho para evitar infecciones. Pero no nos olvidamos que somos observado con más rigor que el resto de Alemania y debemos comportarnos ejemplarmente", dijo.

Con respecto a la ausencia del público, Müller admitió que pudo haber sido una desventaja para el Union.

"Cuando ellos estaban un solo gol por debajo y tenían un córner a favor si hubiera habido público el ruido del estadio hubiera podido marcar la diferencia, hay que admitirlo", dijo.

Müller añadió que aunque el Bayern hubiera podido jugar mejor, y que en parte jugó el partido que quería el Union, a la postre fue un justo ganador.