La Liga de Gabi: "Son las emociones más bonitas para un futbolista"

Madrid, 17 may (EFE).- "Fue una temporada mágica y un sueño hecho realidad", rememora Gabi Fernández, capitán del Atlético de Madrid de la Liga de 2013-14; el momento quizá de más impacto del conjunto rojiblanco durante la era Diego Simeone, culminado el 17 de mayo de 2014 con un 1-1 en el Camp Nou contra el Barcelona que despertó "las emociones más bonitas de vivir para un futbolista".

Referencia indiscutible sobre el terreno de juego, líder para el equipo y a un nivel imponente todo aquel curso, Gabi repasa en 'Recuerdos de Leyenda' en la página web oficial del Atlético de Madrid un campeonato "impredecible para todos", pero, considera a la vez, del que su conjunto fue "justo merecedor" del empate en el campo azulgrana y de un título que ganó con 90 puntos. Un récord en la historia de la entidad rojiblanca.

LA PRETEMPORADA Y "LA CONFIANZA" DE LA COPA: "DEPORTIVA Y ANÍMICAMENTE VENÍAMOS CON UN EXTRA

El Atlético había terminado el curso anterior con el triunfo en la final de la Copa del Rey, también un 17 de mayo, pero de 2013, frente al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, con un gol de cabeza del brasileño Joao Miranda en la prórroga (1-2). "Este año empezamos la pretemporada con muchísima ilusión, como todas, pero sí es verdad que deportiva y anímicamente veníamos con un extra, por haber ganado la temporada anterior esa Copa del Rey ante el Real Madrid, que nos daba esa motivación de haber superado una historia negativa contra el Real Madrid. Y quieras que no, te daba esa confianza para empezar y para intentar conseguir un objetivo mayor, que no fuera otro que la Liga, que al final es el torneo de la regularidad y en el que toda la gente tiene puestas sus esperanzas", expresó Gabi en la página web oficial del club.

UN INICIO DE OCHO VICTORIAS: "EL EQUIPO SE SIENTE MUY FUERTE; EL GRUPO HUMANO FUE MARAVILLOSO"

El comienzo de la Liga fue imponente. Ocho jornadas, ocho victorias: 1-3 al Sevilla, 5-0 al Rayo Vallecano, 1-2 a la Real Sociedad, 4-2 al Almería, 0-2 al Valladolid, 2-1 al Osasuna, 0-1 al Real Madrid y 2-1 al Celta. Su equipo marca 21 goles, diez de ellos con la firma de Diego Costa. "Empezamos ocho partidos sin perder hasta que llegamos al campo del Espanyol, que perdimos (1-0, en la novena cita del torneo, el 19 de octubre de 2013, con un gol de Thibaut Courtois en propia puerta). Ya empezamos también a jugar la Champions en la fase de grupos. El equipo en la Liga se siente muy fuerte, se ve muy regular. Esta temporada también vienen jugadores con muchísima experiencia que nos dieron muchísimo, sobre todo a la hora de los momentos complicados unir al grupo. Y creo que fue la clave también de esa victoria y esa regularidad. El grupo humano fue maravilloso", explicó Gabi.

LA VICTORIA DE LUIS: "UNO DE LOS PARTIDOS MÁS EMOTIVOS E IMPORTANTES DE LA TEMPORADA"

Luis Aragonés, leyenda como futbolista y como entrenador del Atlético de Madrid, falleció el 1 de febrero de 2014. Un día más tarde, el equipo de su vida recibió a la Real Sociedad en el estadio Vicente Calderón con un sentido homenaje a un mito del club. Ganó 4-0, con goles de David Villa, Diego Costa, Joao Miranda y Diego Ribas, de vuelta ese mismo día al equipo desde el Wolfsburgo. El Atlético tomó el liderato de la clasificación. "Para mí, fue uno de los partidos más emotivos de la temporada y más importantes, junto con el de Valencia (en la jornada 35, con un triunfo por 0-1 en Mestalla) y el de Barcelona el último. Fueron los tres puntos de inflexión, en los que tanto equipo, jugador, club y sobre todo afición se dieron cuenta de que era posible ganar la Liga, de que se daban todos los términos o todas las cualidades en la plantilla para ganar. Y, a partir de ahí, el equipo empezó a ganar, ganar y ganar. Y, por supuesto, todos los miembros de la plantilla dedicamos esa victoria a Luis y nos dio ese plus emocional que nos hacía falta", rebobina Gabi.

DERROTA CON EL LEVANTE, EMPATE CON EL MÁLAGA... "Y TODO PARA EL ÚLTIMO PARTIDO"

Antepenúltima jornada, el Atlético, líder, visita al Levante. Pierde 2-0. Penúltima cita, ya en el Vicente Calderón, si gana al Málaga es campeón. Empata a uno. "Vamos al Levante, que no teníamos una racha buena allí y no conseguimos ni puntuar. Bueno, ya se decidirá en la siguiente jornada con nuestra gente en el Vicente Calderón... Estaba todo predeterminado para ser campeón, pero tampoco. Creo que tampoco fue la presión. Ya nos habíamos clasificado para la final de la Champions, con todo el desgaste que llevaba y la verdad que el equipo no supo sacar el partido adelante. No fue capaz de dar ese plus que el partido necesitaba... Y nos lo dejábamos todo para el último partido, para el Nou Camp, para el actual campeón, para el equipo de Messi, el mejor jugador de la historia... Éramos el Atlético de Madrid y vamos al Camp Nou a ganar la Liga", recalcó Gabi.

RUMBO A LA 'FINAL' DE LA LIGA EN EL CAMP NOU: "SABÍAMOS QUE LO ÍBAMOS A CONSEGUIR"

La 'final' por la Liga. 17 de mayo de 2014. El Atlético si gana o empata es campeón; si pierde la Liga es del Barcelona. No hay términos medios. "Aunque suene feo o duro decirlo, fue un partido que confiábamos tanto en nosotros, en que merecíamos o habíamos trabajado para esa victoria, que al final sabíamos que lo íbamos a conseguir. Me acuerdo esos momentos, esas casi 24 horas con los que estaba siempre, con Raúl (García), Koke, Juanfran, Godín... Y hablar de lo que habíamos conseguido hasta ahí. Pero nos faltaba esa guinda. Podíamos ganar el mejor trofeo que habíamos ganado en nuestra historia o podíamos perderlo en un solo partido. Nosotros nos merecíamos de alguna manera ganar ese trofeo, por todo lo que habíamos luchado, porque no éramos jugadores que hubiéramos conseguido grandes títulos. Y creo que a esa jerarquía que nos habíamos ganado en el campo merecíamos ponerle la guinda. El entrenador fue muy claro con todos nosotros. Nos dijo, sobre todo, que no pensáramos en lo que pasaba si ganábamos o perdíamos, que nos dedicáramos a planificar el partido y a llevar el partido de la mejor manera. Y creo que así lo hicimos. Nos olvidamos de lo que pasaba fuera, de lo que pasaría si ganábamos o perdíamos. Y al final creo que todo eso nos llevó a hacer un partido muy bueno y a dominar a un Barcelona que tenía uno de los mejores equipos del mundo", recordó Gabi.

LAS LESIONES, EL GOL DE ALEXIS... "CUANDO VES A RAÚL GARCÍA LUCHAR, SE TE QUITAN TODAS LAS DUDAS"

El inicio se llenó de contratiempos. Primero Diego Costa y después Arda Turan se fueron lesionados. "Uno de los cambios si no recuerdo mal fue el de Diego, que sale Adrián en el minuto 17 más o menos, pero sabía que Adrián, si tenía el día y estaba fino como estaba esa temporada, era uno de los mejores jugadores de la Liga, así que no nos preocupamos mucho. Pero luego, cuando se lesiona Arda, sale Raúl García. Ves a Raúl a tu lado luchar, que sabes que va a morir por ti, y todas las dudas se te quitan al completo. Eso fue la clave de ganar esa Liga, que todos los que salían lo hacían incluso mejor de lo que lo estaban haciendo los que estábamos jugando. A partir de ahí, empezamos a luchar, a mirar al de al lado como si fuera un hermano más y todo eso se masificaba con que muchos de nosotros éramos amigos. Al final, cuando un amigo lo está pasando mal o en algún momento de dificultad, pues tú das ese extra que le hace falta a él y, poco a poco, el equipo se va haciendo invencible", expresó Gabi.

En el minuto 33, el chileno Alexis Sánchez anotó el 1-0 para el Barcelona. "Se adelantan con un golazo de Alexis. Y ahí nos empezamos a mirar, hablamos en el descanso y dentro de una tranquilidad en la que nos estamos jugando un título, nos decimos que no se nos puede escapar. Teníamos que salir la segunda parte como mínimo a empatar, pero sin meterse atrás, porque, si te metes atrás, al final el Barcelona acaba haciéndote gol", añadió el centrocampista madrileño.

"MI INTENCIÓN ERA SÓLO BUSCAR A GODÍN, AL PUNTO DONDE HABÍAMOS HABLADO Y ENTRENADO... NOS SALIÓ PERFECTA LA JUGADA"

"El Atlético fue justo merecedor de ese empate y ese título", prosiguió Gabi. Su equipo empezó el segundo tiempo a tope. En el minuto 49, con un cabezazo de Godín en un saque de esquina del capitán, el conjunto rojiblanco igualó el choque. Ahora sí era de nuevo el campeón, en ese momento parcial. "Yo creo que fue una jugada mecanizada por parte de Diego y mía. Siempre me decía antes de empezar los partidos: 'Gabi, no busques otra cosa que no sea a mí, que la voy a rematar, que las toco'. Y llevaba razón. Al final, el 90 por ciento de los córner o las jugadas de estrategia a balón parado, Godín las tocaba o las conseguía rematar. Y mi intención sólo era buscarlo a él, al punto que habíamos hablado, que habíamos entrenado durante tanto tiempo. Nos salió perfecta. Y nos dio un título que se pone la piel de gallina de recordarlo", añadió.

Y EL ATLÉTICO ES EL CAMPEÓN: "SON LAS EMOCIONES MÁS BONITAS DE VIVIR PARA UN FUTBOLISTA"

El pitido final desata la apoteosis del Atlético sobre el terreno de juego. Es el campeón. 18 años después de su último título de la competición, del 'doblete' de 1995-96. "Al final, todo el esfuerzo tiene su recompensa. Al final, te vas guardando muchísimas emociones durante la temporada, porque, aunque ganes partidos y te veas arriba, no has conseguido nada, pero en el momento que lo consigues expresas todas tus emociones, todos tus sentimientos, te abrazas al que tienes al lado, vas buscando a la gente importante o más importante, con la que has convivido más tiempo, con los que llevas más tiempo, a los médicos, a los fisios, al míster... Al final ya te vas reencontrando con todos poco a poco en el campo y las emociones son las más bonitas de vivir para un futbolista. Es un sueño hecho realidad. Ves a jugadores que nos estamos haciendo poco a poco con un sitio en la historia del fútbol del Atlético de Madrid enfrentarse a los mejores jugadores de la historia, que han ganado todo, y ganar nuestro equipo... El equipo que había luchado más, que más le costaba de alguna manera ganar... Era impredecible para todos. Esa recompensa la disfrutamos como ningún equipo seguro que lo va a poder hacer", expuso Gabi en la página web oficial del club.

"VES QUE HAS HECHO TAN FELIZ A TANTA GENTE QUE SE IDENTIFICA CON UN EQUIPO"

Y, después, ya en Madrid, la celebración con la afición del Atlético por las calles de la capital de España. "Ganar la Liga ha sido un punto de inflexión en la ciudad, en toda la gente que se ha hecho de un equipo que ha trabajado desde el principio, que poco a poco ha ido escribiendo una historia a base de sacrificio. Y ellos también. Ellos derramaron sus emociones, sus sentimientos. Nos tiraban todo tipo de cosas para que las lleváramos puestas. Yo subo a Neptuno con un recuerdo que me dio una aficionada que, por supuesto, no conocía de nada. Al final, son detalles que van marcando tu carrera deportiva, pero sobre todo en lo personal. Ves que has hecho tan feliz a tanta gente y que la gente se identifica con un equipo. No tiene precio", concluyó Gabi, el capitán campeón de la Liga 2013-14.