El Celta inicia los entrenamientos en grupo tras superar los segundos test

Vigo, 17 may (EFE).- La plantilla del Celta de Vigo comenzará este lunes los entrenamientos en grupo en las instalaciones deportivas de A Madroa después de superar los segundos test de detención de la COVID-19, necesarios para pasar a la fase 3 del protocolo elaborado por LaLiga.

El conjunto gallego cerró la primera semana de trabajo sin lesiones, así que el técnico Óscar García Junyent volverá a contar con los mismos futbolistas en una semana en la que se incrementará la carga con dobles sesiones, a la espera de que se incorpore el internacional danés Pione Sisto.

El extremo, al que el club impuso una fuerte multa por saltarse el confinamiento y viajar desde Vigo a Dinamarca el pasado 27 de marzo, no participó en los entrenamientos con el resto de sus compañeros en esta primera semana de trabajo.

“Es un jugador al que me gustaría tener aquí entrenando como todos, pero de momento no puede ser así”, explicó el pasado jueves el técnico celeste, apenas 24 horas antes de que el presidente Carlos Mouriño señalara que Pione Sisto tiene “un problema” y no está colaborando con el club “para resolverlo”.