Mourinho niega haber pedido el aplazamiento de la Premier

Londres, 14 may (EFE).- José Mourinho, entrenador del Tottenham Hotspur, ha desmentido haber pedido un aplazamiento de la vuelta de la Premier League y ha reiterado que quiere que el fútbol vuelva cuanto antes sea posible y seguro.

Los entrenadores y los capitanes de la Premier League se reunieron este miércoles con la liga para discutir el plan de reinicio de la liga y el protocolo para la vuelta a los entrenamientos.

Mourinho, en un comunicado emitido por el Tottenham, ha desmentido haber pedido un aplazamiento de la vuelta, en principio pensada para el 12 de junio.

"No creo que mi posición en la reunión haya sido reflejada con fidelidad en la prensa. No he pedido ningún aplazamiento. Quiero entrenar y estoy desesperado por que la Premier League vuelva tan pronto como sea posible y seguro, sobre todo ahora que estamos viendo cómo otras ligas se preparan para la acción", explicó el portugués.

El luso añadió que está "extremadamente orgulloso" de cómo sus jugadores han mantenido la forma durante este tiempo.

Este jueves la Premier League finaliza las reuniones con los entres involucrados organizando una videoconferencia con el Gobierno, la policía y la federación inglesa de fútbol.

El próximo lunes, los clubes votarán para dar luz verde o no al plan de reinicio de la liga.