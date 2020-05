Paco López apuesta por un campo neutral si el Levante no puede jugar en casa

Valencia, 14 may (EFE).- El entrenador del Levante, Paco López, explicó este jueves que en el caso de que no puedan jugar los seis partidos de Liga que les quedan como local en el Ciutat de València, donde está prevista la instalación de una nueva cubierta, apuesta por hacerlo en un campo neutral y no en el terreno de juego de su rival.