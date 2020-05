Fede Vico: "No imaginaba entrenar tan bien sin interacción con compañeros"

Granada, 14 may (EFE).- El mediapunta del Granada Fede Vico ha destacado que no imaginaba que se podía "entrenar tan bien" pese a no tener "interacción con los compañeros" y quiso dar la enhorabuena tanto al cuerpo técnico como a LaLiga porque el protocolo de vuelta al trabajo tras el parón está siendo "impecable".