Jémez y los capitanes Trejo y Tito acaban contrato y siguen sin renovar

Madrid, 13 may (EFE).- A falta de mes y medio para el 30 de junio, tres de los integrantes con más peso dentro del vestuario del Rayo Vallecano, el entrenador Paco Jémez y los capitanes Tito y Oscar Trejo, acaban contrato y desde el club madrileño no se han puesto en contacto con ellos para hablar de futuro.

La intención de LaLiga es retomar la competición a mediados del mes de junio y que las jornadas que restan para acabar el campeonato liguero se disputen hasta finales del mes de julio.

Esa situación afecta a ocho jugadores del Rayo Vallecano, tres que acaban contrato y otros cinco más que están cedidos hasta final de temporada y cuya vinculación con el club madrileño se prolongará hasta que finalice el campeonato.

Más allá, de cara a la siguiente temporada, dos de los pilares del vestuario rayista no tienen asegurada su continuidad. Uno de ellos es el mediapunta argentino Oscar Trejo, el segundo jugador más utilizado de la plantilla esta temporada con 2.216 minutos.

A Trejo, de 32 años, le gustaría quedarse en el Rayo y le dará "prioridad" si se ponen en contacto con él para renovarle, como dijo en una entrevista con EFE recientemente.

De hecho, Paco Jémez, en unas declaraciones públicas de hace días en el programa aragonés 'Qué me estás contando' de Canal 15tv, aseguró que si el Rayo no renovase al argentino cometería "un asesinato deportivo".

Más difícil parece tener su continuidad el lateral derecho Tito, que vive su novena temporada en el Rayo y está a punto de cumplir 35 años. Esta temporada ha disputado 17 partidos y casi siempre jugando a pierna cambiada por el carril izquierdo, puesto que el derecho lo ha defendido el peruano Luis Advíncula.

El otro futbolista que termina contrato el 30 de junio es el portero Roberto Santamaría, del que según ha podido saber EFE de fuentes del club tiene muy difícil su continuidad ya que la idea de la entidad es apostar por Stole Dimitrievski, Alberto García y el canterano Miguel Morro.

El 30 de junio también acaba contrato con el Rayo Paco Jémez, aunque el técnico reconoce a EFE que no tendría problema en seguir en el banquillo los meses de verano si hiciera falta.

"No tengo problema en prorrogar mi contrato si se puede acabar la Liga porque las circunstancias lo permitan. Yo me quedo para jugar, no tengo ningún problema", comentó a EFE Jémez.

Para la próxima temporada su continuidad se antoja complicada si no se consigue el objetivo del ascenso a Primera puesto que es poca la sintonía que existe en los últimos tiempos entre directiva y entrenador.

Además, el equipo vallecano cuenta con cinco cedidos: Jorge De Frutos (Real Madrid), Juan Villar (Osasuna), Antonio Milic (Anderlecht), Saúl García (Alavés) y Antonio Luna (Levante), que deben regresar a sus respectivos equipos. EFE

