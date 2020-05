Cuqui Silvani vuelve a Salamanca, a los despachos del Santa Marta de Tercera

Justino Sanchón

Salamanca, 12 may (EFE).- El delantero argentino Walter, el 'Cuqui', Silvani, regresa 19 años después al fútbol español, a Salamanca, donde disfrutó de cuatro temporadas como estrella de la extinta Unión Deportiva, pero ahora irá a los despachos del Santa Marta, un club con gran cantera y con equipo en la tercera división.

Tras años fuera de España, después de dejar a la Unión Deportiva Salamanca, el número 23 del ya desaparecido equipo histórico salmantino vuelve a la ciudad "de la que nunca" se quiso "despedir", aunque en esta ocasión a Santa Marta de Tormes, donde vivía en los últimos meses, según ha reconocido el propio Silvani en una entrevista con Efe.

"El Santa Marta ha sido el equipo que ha venido a por mí. Me sorprendió, pero me gusta la idea, me encanta el planteamiento de fútbol que tiene el club. Es de alabar que en esta época de incertidumbres, una directiva piense en seguir creciendo y en mejorar", ha señalado.

Aunque es consciente de que un antiguo jugador de fútbol no puede olvidarse, fácilmente, de un campo, ha explicado que su intención es "estar cerca de los entrenadores, ayudando en el campo", pero teniendo clara "una diferencia de funciones, entre el entrenador y la dirección deportiva".

Lo único que pretende, según ha manifestado, es inculcar la idea de "trabajo en equipo" y "trasmitir la experiencia" de tantos años recorriendo el mundo para ser futbolista, aunque sabe que en esta época "el fútbol es menos vistoso" y que afronta "la revolución de la cabeza", en cuanto a mentalidad deportiva.

Walter Silvani regresa al fútbol español, a los despachos del Santa Marta, un conjunto que en los últimos años se ha caracterizado por lograr una escuela de fútbol que exporta jugadores y que tiene, como principal bandera, a un equipo en la Tercera División y a otro en la División de Honor de Juveniles.

Se trata de un trotamundos del fútbol internacional, ya que este argentino, nacido en Quilmes (1971), ha disputado las ligas de su propio país, además de la chilena, la española, la mexicana, la de Emiratos Árabes y la uruguaya.

El 'Cuqui' Silvani será recordado siempre en su Salamanca por meter, un 5 de enero del 98, el cuarto gol que le valió el triunfo (4-3) del conjunto salmantino ante el Barcelona de Louis van Gaal con figuras como Rivaldo, Luis Enrique, De la Peña o Figo, tras salir en el minuto 80; y por los dos goles que marcó, dos meses después, al Atlético de Madrid de Kiko o Caminero, y que ayudó al triunfo salmantino (5-4).

Este histórico jugador salmantino llegó a la liga española a través del Extremadura, que lo fichó en el año 96, después de haber jugado en el River Plate y en Argentinos Juniors, y en la Universidad de Chile.

Silvani saltó a la fama futbolística en el año 93 cuando, en un clásico de Argentina como el River-Boca Junior, metió el gol en la prórroga que sirvió para eliminar al club bonaerense de la Copa Centenario.

Desde ese momento, ha recorrido ligas y equipos como jugador, hasta que en el año 2009 se unió, durante tres años, a otro histórico jugador argentino del Salamanca, Martín Cardetti, y a Navarro Montoya para comprar el Boston River de Uruguay.

Pero el 'Cuqui' Silvani nunca se olvidó de Salamanca, de hecho su hija mayor regresó a estudiar Periodismo y su hijo pequeño, de 9 años, juega en el actual Salamanca CF.

Silvani llegará a Santa Marta y estará acompañado por otro jugador argentino que estuvo con él en la Unión Deportiva Salamanca, Cristian Lupidio, además del mítico portero hispano-argentino, Jorge D'Alessandro.

En cuanto al panorama del fútbol en Salamanca, al exdelantero le provoca "mucho ruido" que haya dos equipos en la capital salmantina, Salamanca CF y Unionistas, algo que "se ve mal", por lo que en su opinión "hay que buscar el bien de Salamanca, donde no da para tener tantos equipos".EFE

1010946

jsc/mr/ea

(foto)